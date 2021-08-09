Fenerbahçelileri kızdıran Alex Teixeira paylaşımı

Beşiktaş'in yeni transferi Alex Teixeira, henüz sahaya çıkmadan sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Beşiktaş’ın Alex Teixeira transferini resmiyete dökmesi, siyah beyazlı taraftarlarda büyük coşku yarattı. Ancak Brezilyalı oyuncu için yapılan bazı paylaşımlar, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini topladı.

Sarı lacivertli renklere gönül veren futbolseverler, Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen Alex de Souza için yıllarca ‘Kralex’ tabirini kullanmıştı. Beşiktaş’in ünlü taraftar grubu Çarşı’nın aynı ifadeyi Alex Teixeira için kullanması tartışmanın fitilini ateşledi.

Paylaşımın altına yorum yapan Fenerbahçeliler, bu ifadenin sadece Alex de Souza için kullanılabileceği görüşünü belirtti. Tartışmaya dahil olan bazı Galatasaray taraftarlarının Fenerbahçelilere destek vermesi de dikkat çekti.

Beşiktaş, son olarak Çin’in Suning takımında forma giyen Alex Teixeira’yı kadrosuna katabilmek için uzun süredir çaba gösteriyordu.

Siyah beyazlı kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun İstanbul’a gelişini resmi Twitter hesabından yayınladığı videolarla duyurdu.

Alex de Souza'nin Türkiye kariyeri

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Alex de Souza, Türkiye'ye gelmiş en başarılı yabancı oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Fenerbahçe adına çıktığı 344 maçta 171 gol ve 145 asist gibi inanılmaz istatistikler yakalayan Alex, kulübün efsaneleri arasına girmiş ve Brezilyalının Kadıköy'e bir heykeli yapılmıştı.

Sarı lacivertli takımda üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Alex, Süper Lig'de iki kez de gol kralı oldu. 2006/07 sezonunda 19 golle zirveyi alan Alex, 2010/11 sezonunda ise 28 gol atarak lig tarihinin en çarpıcı bireysel performanslarından birine imza atmıştı.

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