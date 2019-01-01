Fenerbahçe için Miha Zajc iddiası!

İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncuyu kadrosuna katmak üzere olduğunu öne sürdü.

Serdar Aziz transferini açıklayan Fenerbahçe'nin bir de orta sahaya takviye yapması bekleniyordu.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre sarı-laciverti ekip, Empoli forması giyen Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere.

İtalyan muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Empoli ile anlaşmaya vardı.

Bir diğer İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio ise Fenerbahçe'nin Zajc'ın transferi için Empoli'ye 6.5 milyon euro artı Salih Uçan'ın bonservisini vereceğini öne sürdü.

Sloven oyuncu bu sezon Empoli forması altında çıktığı 21 resmi maçta 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.