Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Miha Zajc kimdir?

Orta saha arayışındaki Fenerbahçe'nin Miha Zajc'ı kadrosuna katmak üzere olduğu konuşuluyor. Peki Miha Zajc kimdir?

Fenerbahçe'nin Empoli forması giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Peki Miha Zajc kimdir? 24 yaşındaki oyuncuyu yakından tanıyın...

Miha Zajc, 1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi.

Futboldaki ilk adımlarını Bilje Kulübü'nün altyapısında atan Zajc, daha sonra Interblock ve Bravo ekiplerinin altyapısında da forma giydi.

2012 yılında Interblock Kulübü'nde profesyonel futbol hayatına başlayan Zajc, 2012-2014 yılları arasında sırasıyla Olimpija Ljubljana ve Celje'de kiralık olarak forma giydi.

2014 yazında ise 400 bin euro'luk bonservis bedeli karşılığında Olimpija Ljubljana'ya transfer olan Zajc, burada geçirdiği üç sezonda görev aldığı 78 resmi maçta 18 gole imza attı.

Bu performansı ona 2016-17 sezonunun devre arasında İtalya kapılarını açtı. Empoli, Zajc'ı 1.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Zajc, Empoli forması altında Serie A ve Serie B'de mücadele ederken, bugüne dek çıktığı 67 resmi maçta 12 gol atıp 16 de asist yaptı.

Miha Zajc nasıl bir oyuncu?

1.78 metre boyundaki Zajc, merkez orta saha ve ofansif orta saha olarak görev alabiliyor.

Oyuncunun en önemli özelliği olarak yaratıcılığı ve kilit pasları gösteriliyor. Duran toplarda da etkili bir isim olan Zajc, dripling kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Bu sezon ne yaptı?

Aşağıdaki tablodan Miha Zajc'ın bu sezon Serie A'da Empoli forması altındaki detaylı istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

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