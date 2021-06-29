Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik neden gözlük kullanıyor?

Slovak futbolcu için gözlüğün önemi büyük.

Futbolcuların giyim tarzlarına her zaman çok dikkat edilir ve bunlar zaman zaman, sahadaki sonuçlardan bile daha çok konuşulabilir:

Tabii takılan aksesuarlar da buna dahil. Bazıları ihtiyaç içindir, bazıları ise keyfidir.

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in taktığı gözlükler ise hem biraz ihtiyaçtan kaynaklanıyor hem de aksesuar kapsamına giriyor. Nasıl mı? Detaylara bakalım.

İhtiyaç ile moda arasında bir karışım

Correire dello Sport'un iki yıl önceki haberine göre Hamsik'in gözleri 0.25 derece bozuk. Slovak yıldız saha içinde bu yüzden kontakt lens kullanıyor.

Fakat oldukça düşük bir bozukluk olmasına rağmen Hamsik, saha dışında gözlük kullanmayı da ihmal etmiyor. Gözlüğü kullanmasının büyük sebebi ise kendisine çok yakıştırması.

Yani Hamsik, gözlüklerini aslında bu hafif görme bozukluğundan dolayı değil, bir aksesuar olarak kullanıyor.

Tecrübeli orta saha ve gözlükleri artık adeta özdeşleşmiş durumda.

Marek Hamsik transferinin detayları neler?

Önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Trabzonspor, uzun yıllar Serie A ekibi Napoli forması giyen Marek Hamsik'i renklerine bağlayarak bir anlamda niyetini belli etti.

Bordo-mavililer ile iki yıllık sözleşme imzalayan Slovak orta saha, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu için 1.5 milyon euro garanti ücret kazanacak.

Hamsik, ayrıca her bir sezon için 700 bin euro imza parası alacak.

2021'nin mart ayında Çin'in Dalian takımından Göteborg'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, İsveç temsilcisi ile altı maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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