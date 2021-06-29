Yıldız futbolcu, Arjantin formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

Copa America'da gösteri tüm hızıyla sürüyor. Salı gecesi A Grubu'nun son maçında Bolivya ile karşı karşıya gelen Arjantin, rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Lionel Scaloni'nin ekibi Ekvador işe eşleşti.

Lionel Messi, kendisi için oldukça özel olan bu maçın ilk yarısında iki gol bir asistle oynadı ve çoğu zaman olduğu gibi yine yıldızlaştı.

Messi için neden özel maçtı?

Barcelona'nın yıldızı salı gecesi Arjantin formasıyla kariyerindeki 148. maçına çıktı.

Messi böylelikle Javier Mascherano'nun 147 maçlık rekorunu geçerek Arjantin Milli Takımı'nda en çok maça çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Yıldız oyuncu, 148 karşılaşmada 75 gole imza atmayı başardı.

Copa America'da sırada ne var?

Turnuvada A Grubu'nun diğer maçında Uruguay, Paraguay'ı 1-0 mağlup etti. B Grubu'nda ise Brezilya ile Ekvador 1-1 berabere kalırken Peru, Venezuela'yı 1-0 yendi.

Bu sonuçlarla A Grubu'nun birincisi 10 puanla Arjantin oldu. Uruguay 7 puanla ikinci, Paraguay 6 puanla üçüncü olurken Şili ise 5 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Grupta hiç puan alamayan Bolivya ise beşinci oldu ve turnuvaya veda etti.

B Grubu'nda Brezilya 10 puanla birinci olurken, Peru ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini aldı. Üçüncü, 4 puan toplayan Kolombiya; dördüncü ise 3 puan alan Ekvador oldu.

2 puanı bulunan Venezuela ise grubu sonuncu tamamlayarak Copa America'dan elendi.

Çeyrek final maçları ne zaman?

Copa America'da çeyrek final mücadeleleri 3 ve 4 Temmuz'da oynanacak. 3 Temmuz gecesi Brezilye - Şili ve Peru - Paraguay karşılaşmaları sahne alacak.

4 Temmuz'da ise Uruguay - Kolombiya ve Arjantin - Ekvador karşılaşmaları oynanacak.

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