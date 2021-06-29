Fransa'da Hugo Lloris, penaltı kaçıran Kylian Mbappe'ye sahip çıktı

Tecrübeli kaleci, "Birlikte kazanırız birlikte kaybederiz" sözüyle yıldız oyuncuya destek oldu.

Euro 2020, pazartesi gecesi önemli bir sürprize sahne oldu.

Son 16 turunda İsviçre ile karşı karşıya gelen turnuvanın doğal favorisi ve son dünya şampiyonu Fransa, 1-0'dan geri gelip 3-1 öne geçmesine rağmen skorun 3-3 olmasına engel olamadı ve karşılaşma önce uzatmalara, ardından da penaltılara gitti.

Seri penaltı atışlarında Kylian Mbappe son penaltıyı kaçırınca kazanan 5-4'lük skorla İsviçre oldu ve çeyrek finale yükseldi. Horozlar ise evine döndü.

Fransa kaptanı Hugo Lloris ise karşılaşmanın ardından, penaltıyı kaçıran Kylian Mbappe'ye destek oldu.

Lloris ne söyledi?

beIN Sports'a konuşan tecrübeli kaleci, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Futbolda birlikte kazanır ve birlikte kaybederiz. Elendiğimiz için hepimiz sorumluyuz. Bu durum acı verici ve suçlamak için işaret edebileceğimiz kimse yok.

"Hep birlikte rakibe karşı savaştık. Suçlu aramak için bir bahane yok. Ayrıca İsviçre takımını vurgulamalıyız, harikaydılar.

"Bence bu gece yaşayabileceğimiz pişmanlık şu olabilir; kesinlikle skor 3-1'ken maçı daha iyi yönetebilirdik. Geçmişteki gücümüz güçlü olmaktı ve bu gece onları oyunda tuttuk.

"Buna rağmen pes etmedik. Sonun sonuna kadar gittik. Şimdi acımızı sindirmemiz gerekiyor."

Kylian Mbappe ne söyledi?

Penaltıyı kaçıran yıldız futbolcu, maçın ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu sonuçtan sonra üzüntü çok büyük, amacımıza ulaşamadık. Penaltı için üzgünüm. Takıma yardım etmek istedim ama kaçırdım. Rahatlamak zor olacak ama ne yazık ki bu, çok sevdiğim bu sporda bir tuzak.

"Tüm taraftarların hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum ama yine de desteğiniz ve bize her zaman inandığınız için teşekkür ederim.

"En önemlisi, gelecek zorluklar için her zaman daha güçlü olmaktır."

Raphael Varane: Her şeyden yoksunduk

Fransa'nın stoperi Raphael Varane da karşılaşma sonrasında bir hayli üzgündü. TF1'e açıklamalarda bulunan tecrübeli savunmacı, şunları söyledi:

“Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Bu gece tepki gösterdik, ilk yarıda her şeyi kaçırdık. İkinci yarıda iyi tepki verdik ama bolca boşluk bıraktık ve oyuna geri döndüler.

"Hayal kırıklığına uğradık. Her şeyden yoksunduk. İkinci yarıda bazı pozitif yönler vardı ama bu yeterli değildi. Ardından penaltı atışları. Penaltılar zaten bir piyango.

"Zor bir gece. Çoğunlukla hayal kırıklığı. İyi bir arkadaş grubumuz var, iyi bir mentaliteye sahibiz. Analiz edeceğiz, başımızı dik tutacağız. Soyunma odası çok sessiz olacak."

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