Cüneyt Çakır'dan kırılması güç Avrupa Şampiyonası rekoru

Dünyaca ünlü Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yönettiği üç maçla Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla düdük çalan isim oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın erken veda ettiği EURO 2020'de İspanya - Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte üçüncü kez düdük çalan Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla maç yöneten hakem olarak tarihe geçti. Toplamda dokuz maça ulaşan Çakır, böylece sekiz maçı bulunan Ander Frisk'i geçti.

Kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonası maçına EURO 2012'de çıkan Çakır, Ukrayna'nın İsveç'i 2-1 yendiği grup maçında görev yaparken, bu turnuvada İspanya'nın Portekiz'i penaltı vuruşları sonrasında kupanın dışına ittiği yarı final karşılaşmasında da düdük çalmış ve organizasyonu üç karşılaşmada görev yaparak tamamladı.

Portekiz'i hiç es geçmedi

EURO 2016'da da üç maçta düdük çalan Çakır'ın yer aldığı üç turnuvada da Portekiz maçlarını yönetmesi ise dikkat çeken bir detay olarak öne çıktı. Daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde de görev yapan Cüneyt Çakır yer aldığı dokuz Avrupa Şampiyonası göreviyle kırılması oldukça güç bir rekora imza atarak, tarihe geçti.

Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 23 karşılaşmada görev yapan Çakır, EURO 2020 Elemeleri'nde ise üç kez sahneye çıkmıştı. 45 yaşındaki Çakır, kariyeri boyunca elde ettiği başarılarla Türk hakemlik tarihinin en kariyerli ismi olmayı başarırken, Avrupa'da da akla gelen ilk isimlerden biri oldu.

Daha fazla okuma