Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik, Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Slovak futbolcunun büyük karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

Süper Lig'in namağlup takımlarından Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç öncesinde Marek Hamsik'ten kötü haber aldı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre milli takımda sakatlanan Slovak yıldız, pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında kadroda olmayacak.

Hamsik'in MR'ı çekildikten sonra riske atılmaması için bu maçta oynatılmayacağı gelen bilgiler arasında.

Neler oldu?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçında Slovakya, deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, 20. dakikada Schranz'ın golüyle 1-0 öne geçerken goldeki asisti Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik yaptı.

Golden beş dakika sonra Hırvatlar, Kramaric ile beraberlik golünü kaydederken, 41. dakikada ise Hamsik sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Yerini bir başka eski Trabzonsporlu olan Matus Bero'ya bırakan Hamsik'in, Trabzon'a döndükten sonra MR'ı çekildi ve Fenerbahçe maçında oynayamayacağı ortaya çıktı.

Hamsik oyundan çıktıktan dört dakika sonra Slovakya, Haraslin'in golüyle öne geçti. Hırvatlar da 71'de Luka Modric ile ağları havalandırdı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Trabzonspor'da başka hangi oyuncular eksik?

Bordo-mavililerde Hamsik'in dışında Abdulkadir Parmak ve Bengali Koita da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

İsmail Köybaş ve Dorukhan Toköz'ün ise durumunun maç saatinde belli olması bekleniyor.

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