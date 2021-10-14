Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı

Fenerbahçe'nin eski hocası, sarı-lacivertlilerde başarılı bir dönem geçirdiğini düşünüyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan ve şu anda Gaziantep FK'nin teknik direktörlük koltuğunda oturan Erol Bulut, hem Fenerbahçe dönemin hem de A Millî Futbol Takımı'nın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de görüş bildiren 46 yaşındaki teknik direktör, tamamen serbestliği savunan hocalar arasında.

Ne söylendi?

TRT Spor'a röportaj veren Erol Bulut, ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz tercihini şu sözlerle yorumladı:

"Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor.

"Biraz zamana ihtiyacı var. Türkiye'yi ve Türk insanını tanıyor. Takımın arzusu, isteği, son 10 dakikadaki baskısı 90 dakikaya yayılmalı."

Türkiye'nin Letonya deplasmanındaki ilk golünü atan Serdar Dursun'un Almanya'da büyük bir iş başardığını vurgulayan Bulut, şu yorumu yaptı:

"Serdar Dursun'un daha önceden milli takıma davet edilmesi gerekiyordu. Almanya 2. Ligi kolay bir lig değil. Darmstadt gibi takımda 29 gol atmak çok zordur."

Yabancı oyuncu serbestliğini savunan Fenerbahçe'nin eski hocası, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yabancı sayısı serbestken daha fazla yerli oyuncu Avrupa'ya gitti. Çünkü yerli oyuncu kendini göstermek için daha fazla çalıştı.

Şimdi zaten yerli oyuncu oynayacağını biliyor ve kendini zorlamıyor. Yabancı sayısı serbest olmalı."

Erol Bulut, Fenerbahçe dönemini nasıl anlatıyor?

46 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'den önce kendisine tekliflerin olduğunu kabul etti ve şunları söyledi:

"Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Takımın Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum.

"Hedeflerimi her zaman en üst seviye yapıyorum. Şu anda Gaziantep FK'de 3 yıl anlaşmamın nedeni bazı şeylerin tesadüf olmadığın göstermek. İnşallah bunu buradaki bütün personelle başarırız.

"Hayatta pişman olduğum bir şey yok. Bir şeye karar veriyorsanız onu bilinçli yapıyorsunuz.

"Avrupa hedefim var. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de 2-3 teklif vardı. Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyordu, teklif geldiğinde diğer teklifleri rafa kaldırdım."

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