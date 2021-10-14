Chelsea'nin eski oyuncusu John Obi Mikel'den yıllar sonra gelen itiraf

Nijeryalı oyuncu, kendisini Manchester United'ın da çok istediğini açıkladı.

Eski Nijerya kaptanı John Obi Mikel, Chelsea'deki ilk yıllarında kendisini destekleyen Michael Essien'e teşekkür etti.

Mikel, 2006 yılında Jose Mourinho'nun takımında Essien ile tanıştı ve Afrikalı takım arkadaşının, ona kattıklarını hatırladı.

O dönemde duyduğu heyecanı dile getiren Mikel, Essien'in kendisine oyun anlamında verdiği tavsiyeleri de açıkladı.

Ne söylendi?

Mikel, The Athletic 'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Birdenbire Afrika'da televizyonda izlediğim tüm bu oyuncularla soyunma odamı paylaşıyordum.

"Lassana Diarra'nın yanında oturuyordum. Orada 'Aman Tanrım, bu Didier Drogba. Frank Lampard. John Terry' dedim.

"Michael Essien bana gerçekten yardımcı oldu. O, bana her zaman iyi bir oyuncu olduğumu söylerdi ve bana sadece topu indirmemi, kontrol etmemi ve pas vermemi hatırlattı.

Bana, 'Eğer dripling yapmanız gerekiyorsa, dripling yapın. Gerek yoksa, sadece pas. Güçlü ve hızlısın. Yapabilirsen topu al ve koşmaya başla. Çünkü seni yakalayamazlar.' demişti"

"Bana gerçekten yardım eden ve kendime çok güvenmemi sağlayan adamdı."

Kuveyt'te Kuwait SC takımında futbola devam eden Nijerytalı orta saha, Manchester United'ın girişimlerine rağmen transferinin Chelsea'ye nasıl gerçekleştiğinin de açıkladı.

"Benimle her gün benimle konuşuyorlardı. 'United'a imza atın, United'a imza atın' diyorlardı ve önümde sözleşme vardı. Ancak Chelsea pes etmeyeceğini açıkça belirtti. Beni istediler."

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