Brendan Rodgers, Manchester City için Newcastle United'ı reddedecek

Arap milyarder Muhammed bin Selman'ın yeni yatırımı Newcastle United'ın teknik direktör hedefinde Leicester City'nin menajeri olduğu iddia edildi.

Brendan Rodgers, Newcastle United'ın teklifini kabul etmeyecek çünkü kollarını Manchester City için sıvadı.

Newcastle United'da teknik direktörlük görevi için öncelikli olarak Brendan Rodgers ile görüşüleceği iddia edildi.

Newcastle United'ın Brendan Rodgers için Leicester City'ye 16 milyon sterlin ödemeyi gözden çıkardığı da konuşuluyordu.

Ancak 48 yaşındaki Kuzey İrlandalı menajerin farklı planları var.

Brendan Rodgers, Manchester City'yi bekliyor

DailyMail'de yer alan habere göre; Brendan Rodgers, Newcastle United'ın teklifini kabul etmeyecek.

Çünkü 48 yaşındaki menajer, Manchester City'de 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola'nın yerini almayı planlıyor.

Manchester City, 2009 yılında Roberto Mancini göreve geldiğinde Brendan Rodgers'ı teknik ekipte istemişti.

Kulübün itibarını koruyacağına inanılan Rodgers, City'de Guardiola'nın ardından menajer listesinde.

Leicester City ise bu sezon Premier Lig'de 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İngiliz ekibi, Premier Lig tablosunun 13. sırasında.

Brendan Rodgers'ın kariyeri

Rogers, teknik direktörlük kariyerine 2004 yılında Chelsea U18 takımı ile adım attı. Ardından Watford, Reading, Swansea, Liverpool gibi ekipleri çalıştırdı.

2019'dan bu yana Leicester City'nin başında olan Brendan Rogers geçen sezon kulüp ile FA Cup'ı kazandı.

Kuzey İrlandalı menajer, 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında Celtic ile İskoç şampiyonluğu yaşadı.

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