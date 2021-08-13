Trabzonspor'a Romelu Lukaku darbesi!

Bordo-mavili takımın Avrupa'daki rakibi Roma, Chelsea'nin santrforunu transfer etmeye yakın.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play Off turundaki rakibi Roma'da santrfor arayışları devam ederken, gündeme gelen son isim Romelu Lukaku'nun transferinin ardından Chelsea'de gözden çıkartılan Tammy Abraham oldu.

Sportif direktör Tiago Pinto'nun İngiliz santrfora teklifini ilettiği ve cevap beklediği kaydedildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Roma bu transfer için Chelsea ile beş taksitte ödenecek 40 milyon euro karşılığında anlaşmaya varırken, dünden bu yana oyuncuyu ikna etmek için Londra'da bulunan Pinto kısa bir süre sonra net bir cevap alıp, oluşan duruma göre Roma'nın yeni golcüsü konusundaki son kararını verecek.

Alternatif Iheanacho

Arsenal'in de transfer listesine olduğu bilinen Abraham'ın Roma'da oynamayı tercih etmezse İtalyan ekibinin alternatiflere yöneleceği kaydedilirken, listenin ikinci sırasında ise bir başka Premier Lig golcüsü yer alıyor. Roma'nın Chelsea'nin yıldızından olumsuz cevap alması halinde Leicester City'den Kelechi Iheanacho'ya yönelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon bütün kulvarlarda 39 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı santrfor, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, beş de asist yapmıştı. Bu sezon takımının eski takımı Manchester City'yi 1-0 yenerek kazandığı Community Shield Kupası karşılaşmasında kupayı getiren golü atan Iheanacho, Avrupa'da İngiltere dışında bir ülkede forma giymemişti.

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