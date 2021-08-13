Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turundaki rakibi Roma, sezona yoğun bir şüphe bulutunun altında giriyor.

Takımın başına Jose Mourinho’yu getirerek büyük yankı uyandıran Roma, 2020/21 sezonundaki başarısızlığın izlerini silmek istiyor. İtalya’nın köklü ekibi, geçen sezon Serie A’da yedinci sırayı alarak son dokuz yıldaki en kötü lig derecesini elde etmişti.

Sezon öncesi hazırlık dönemine nispeten kolay rakiplere karşı aldığı galibiyetlerle başlayan Roma, ciddi sınavlarda ise sınıfta kaldı. Porto ve Sevilla ile yenişemeyen başkent temsilcisi olaylı geçen Betis maçını ise 5-2 kaybetti.

Üçlü savunmadan dörtlüye geçiş

Mourinho hazırlık maçlarında ağırlıklı olarak 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Portekizli teknik adam, Inter yıllarından bu yana çalıştırdığı beş takımda da ana plan olarak belirlediği bu dizilişten vazgeçmeyecek gibi gözüküyor.

Geçen sezon Fonseca yönetiminde çıktığı maçların %84'ünde üçlü savunmayla oynayan Roma'da, oyuncuların bu değişime ne kadar çabuk ayak uydurabileceği merak konusu.

Mourinho kariyeri ve şöhretiyle hala büyük heyecan uyandırıyor. Ancak başarısızlıkla sonuçlanan Tottenham macerasının ardından, ligdeki konumu itibarıyla benzer durumdaki Roma'yı ayağa kaldırmak için doğru kişi mi, önümüzdeki aylarda göreceğiz.

İtalyanlar ne diyor?

Roma’nın son durumunu, Goal İtalya’dan Stefano Silvestri değerlendirdi.

"Mourinho’nun Roma’ya gelişi taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı. Fakat geçen sezon ligi yedinci sırada bitirdikleri için üst düzey transferler yapmakta zorlanıyorlar.”

“Birçok taraftar Mourinho’nun varlığının kaliteli isimleri kulübe getirmek için yeterli olacağını düşünüyordu, ama gerçekler çok daha farklı. Üst düzey oyuncular Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ve zirveye oynayan takımları tercih ediyor. Bu nedenle kadroda büyük değişiklikler yaşanmadı.”

“Roma, Palmerias’tan Vina’yı, Wolverhampton’dan Rui Patricio’yu ve Genoa’dan Shomurodov’u transfer etti. Xhaka ise Roma ile haftalar süren görüşmeler yaptıktan sonra Arsenal ile sözleşme yenilemeye karar verdi.”

“Serie A’da şampiyonluğa oynayacak bir kadroya sahip değiller. Inter ile anlaşan Dzeko’nun boşluğunu Chelsea’den Abraham ile doldurmak istiyorlar.”

“Tüm bunlara ek olarak oyuncular çok gergin gözüküyor; Porto ve Sevilla ile oynanan hazırlık maçlarında sahada kavga çıktı. Sevilla maçında üç Romalı oyuncu kırmızı kart gördü, Mourinho ise hakem tarafından tribüne gönderildi.”

Hazırlık maçlarında ne yaşandı?

Porto maçında Pepe’nin Mkhitaryan’a sert müdahalesinin ardından bir anda ortalık karışmıştı. Olaya yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyetler de müdahale ederken, Mkhitaryan güçlükle sakinleştirilebildi.

İspanyol ekibiyle oynanan maçta ise, Betis’in üçüncü golünde elle oynama olduğunu düşünen Romalı oyuncular hakeme yoğun itirazda bulundu. Pellegrini ve Mourinho itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

İlerleyen dakikalarda Mancini ikinci sarı kartla, Karsdorp ise sert bir faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Roma mücadeleyi sekiz kişi tamamladı.

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Öne çıkan transferler

İtalya formasıyla yıldızlaştığı Avrupa Şampiyonası’nda aşil tendonundan sakatlanan Leonardo Spinazzola’nın sahalara dönüşü yılbaşını bulabilir.

Roma bu nedenle sol beke Palmerias’tan Matias Vina’yı transfer etti. 13 milyon euro bonservis ödenen Uruguaylı oyuncu savunma yönü kuvvetli bir bek, ancak hücumda Spinazzola’nın verdiği katkıya yaklaşması pek mümkün gözükmüyor.

Alisson Liverpool’a gittiğinden bu yana kalede bir türlü istikrarı bulamayan Roma, Wolverhampton’ın Portekizli kalecisi Rui Patricio’yu transfer ederek iki direk arasındaki sorunu tecrübeli bir isimle çözme yoluna gitti.

Roma hücum hattını ise Genoa’dan Eldor Shomurodov’u kadrosuna katarak takviye etti. Özbek forvet, geçen sezon Serie A’da 31 maçta 8 gol atmıştı. Shomurodov belki Dzeko kalitesinde bir golcü değil, ama güçlü fiziği ve uzun boyuna rağmen top ayağındayken oldukça seri ve kıvrak bir oyuncu.

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