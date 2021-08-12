Sergio Ramos, PSG ile sözleşme imzalayan Lionel Messi'yi evine çağırdı

İspanyol stoper, Messi'ye olumlu yaklaşıyor.

Lionel Messi'nin Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olmasından sonra merak edilen konulardan biri de Real Madrid'in eski kaptanı Sergio Ramos'un, Arjantinli yıldızı nasıl karşılayacağıydı.

Zira bu ikili, El-Clasico'da defalarca karşı karşıya gelmiş ve zaman zaman araları gerilmişti.

PSG'nin yeni stoperi, Leo'yu oldukça sıcak karşıladı.

Ne söylendi?

El Pais'in haberine göre Sergio Ramos, henüz bir ev tutmadığı için Paris'te bir otelde konaklayan Lionel Messi'yi aradı ve onu evine davet ederken şunları söyledi:

"Eğer Paris'te otelde kalmak istemezsen seni ve aileni evimde ağırlamaktan mutluluk duyarım."

Anlaşılan o ki PSG'de iki oyuncu arasında iyi bir ilişki olacak.

Sergio Ramos, Real Madrid'den neden ayrıldı?

İspanyol stoper, La Liga ekibinden ayrılmak istemediğin defalarca söylemişti. Tıpkı Barcelona'dan ayrılmak istemeyen Messi gibi.

Ramos, Real'den ayrılırken şu sözleri söylemişti:

"Real Madrid'den ayrılmayı asla istemedim. Bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kulüp bana geçtiğimiz yıl sözleşme uzatma teklifinde bulundu ama koronavirüs nedeniyle görüşmeleri erteledik.

"Son dönemde kulüpten bir teklif daha aldım. Bu daha düşük bir maaşla bir yıllık bir teklifti. Para hiçbir zaman sorun değildi. Başkan bunu her zaman biliyordu. Sorun sözleşmenin süresiydi.

"Ben iki senelik bir sözleşme istiyordum. Bu noktada yaptığımız görüşmelerin ardından yapılan teklifi kabul ettim ancak teklifin artık geçerli olmadığı söylendi.

"Bana yapılan teklifin bir son cevaplama süresi varmış ancak ben bunu daha sonra öğrendim."

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Sergio Ramos, Lionel Messi'nin PSG ile Şampiyonlar Ligi kazanma hedefinde en çok yardım edecek oyunculardan biri.

Kylian Mbappe ayrılır mı bilinmez fakat Ligue 1 ekibinin oluşturdu kadro, onları Devler Ligi'nin direkt olarak favorisi haline getirmiş durumda.

Şimdi gözler, Mauricio Pochettino'nun bu yıldızlarla dolu kadroyu nasıl yöneteceğine çevrildi.

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