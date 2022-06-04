Karim Benzema'nın golüyle öne geçen Fransa, Danimarka'yı yeneceğini düşünüyordu. Ta ki Cornelius oyuna girene kadar...

UEFA Uluslar Ligi Grup A Ligi'ndeki ilk maçta Fransa, Stade de France Stadyumu’nda Danimarka'yı ağırladı.

Fransızlar 51. dakikada Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçerken mücadelenin ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Ancak, ikinci yarıda maçın seyri değişti ve karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Andreas Cornelius mücadelenin kahramanı oldu.

Cornelius, maçın kaderini değiştirdi

Danimarkalı golcü, 68’de attığı golle Fransa karşısında ülkesine beraberliği getirdi.

Ardından maçın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Trabzonspor'un yıldızı, 88. dakikada Danimarka'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

29 yaşındaki oyuncu, sonradan oyuna girerek 20 dakikada attığı 2 golle Danimarka’nın son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-1 mağlup etmesini sağladı.

Danimarka, aldığı bu galibiyetin ardından Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk maçında 3 puanın sahibi olurken Fransa, maçtan boynu bükük ayrıldı.

Böylece, Fransa adına maçtaki ilk golü kaydeden Karim Benzema'ya da hayatı boyunca unutamayacağı bir cevap verdi.

Galatasaray’ın genç stoperi Victor Nelsson ise Danimarka Milli Takımı’nda ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada yer aldı.

Danimarka, aldığı bu galibiyetle kolay lokma olmadığını gösterirken Katar’daki Dünya Kupası için de iddialı takımlardan birisi olduğunu gösterdi.

Cornelius’un Trabzonspor performansı

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un en önemli oyuncularından birisi olan Danimarkalı yıldız, özellikle kritik anlarda kaydettiği gollerle adından söz ettirdi.

Cornelius, bordo-mavili takımla toplamda 42 maçta görev alırken 17 gol attı ve 3 asist katkısında bulundu.

Daha fazlası için:

Galatasaray forveti Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında konuştu: "Benimle alay ediyordu!"