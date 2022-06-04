Fransız golcü, Portekizli hocayla çalıştığı yılları kolay kolay unutamayacak.

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında forma giydiği dönemde, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’la çalışma fırsatı yakaladı.

Portekizli hoca, 2019 yılında Fransız golcüyü ısrarla isteyerek takıma kazandırdı ve bu ikili, birlikte başarılı bir dönem geçirdi.

2019 yılında verdiği bir röportajda Jesus ile çok yakın olduğunu söyleyen Gomis, Portekizli hocanın öğretme şekline de övgüler yağdırıyor.

Fransız golcüye göre, Jesus çok sert, oyuncularından çok şey bekleyen ve onların sınırlarını zorlayan bir teknik direktör.

Gomis, Jesus’un maçlardan önce kendisiyle alay ettiğini söylemeyi de ihmal etmiyor.

Ne söylendi?

France Football’a konuşan Bafetimbi Gomis, Portekizli hocayla oldukça yakın bir ilişkileri olduğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“O harika bir koç, büyük bir kalbi olan harika bir insan. Hatta, o bir öğretmen demek istiyorum.

“Bir olayın başlangıcından sonuna kadar, okuldaki bir öğretmen gibi bir eğitim biçimine sahip birisi.

“Futbolcularına, A'dan Z'ye her şeyi açıklıyor. Bu yüzden, onunla çalışırken çok güzel bir duyguya kapılıyoruz. Biz, onunla çok yakınız.

“Flamengo’da olmadığı zamanlarda birlikte çok vakit geçirirdik, akşam yemeklerini birlikte yedik.”

"Benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu"

Jorge Jesus’un, her zaman daha fazlasını istediğini belirten Gomis, “Çok sert, oyuncularından çok şey bekleyen, oyuncularından en iyisini almak isteyen biri.

“Ve bana çok, çok, çok sert davrandığı doğru. Benden daha fazlasını beklediği için beni antrenmandan attığı zamanları hatırlıyorum.

“Maçlardan önceki günleri, baskının arttığı günleri hatırlıyorum. Çünkü saldırgan, öncü, lider olarak benden çok şey bekliyordu.

“Büyük maçlardan önce benimle alay ediyor ve sınırlarımı zorluyordu. İşe yarıyordu. Maçlarda gol atıp onunla kutluyordum.

"Gol atmak için duyduğum açlığı biliyor. Ben sadece gol için yaşıyorum. O da bunu fazlasıyla hissediyordu” ifadelerini kulandı.

Daha fazlası için:

RÜZGÂR GİBİ GEÇENLER | Fenerbahçe formasını giyen Mamadou Niang