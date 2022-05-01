Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da, bu sevinci ilk kez yaşayan birçok futbolcu bulunuyor.

Bordo-mavililerin 34 kişilik kadrosunda bulunan 24 oyuncu, kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşamayı başardı.

Söz konusu isimler arasında yıldız futbolcu Marek Hamsik de bulunuyor.

Hangi futbolcular ilk kez şampiyonluk yaşadı?

Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk gördü.

Fırtına'da Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de, Türkiye'de daha önece şampiyonluk kupasını kaldıran isimler olmuştu.

Bununla birlikte Stefano Denswil altı (Üç Belçika üç Hollanda), Andreas Cornelius üç (Danimarka), Anthony Nwakaeme üç (İsrail), Anders Trondsen iki (Norveç), Djaniny iki (Meksika), Anastasios Bakasetas bir (Yunanistan), Edin Visca iki (Bosna ve Türkiye), Vitor Hugo da bir (Brezilya) şampiyonluk yaşadı.

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