Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyon olan ilk teknik direktör oldu

Real Madrid'in 2021-22 La Liga'yı kazanmasıyla beraber Carlo Ancelotti tarihe geçti.

İtalyan teknik direktör, Avrupa'nın beş büyük liginde en üst düzey şampiyonluğu kazanan ilk teknik direktör oldu.

Madrid Cumartesi günü Espanyol'u 4-0 yenerek La Liga'yı müzesine götürdü. Rodrygo iki gol, Marco Asensio ve Karim Benzema'nın diğer golleri onları galibiyete taşıdı.

Kulüp için tarihi bir gün olsa da, teknik direktörleri için de büyük bir kişisel zafer oldu.

Ancelotti, hangi lig şampiyonluklarını kazandı?

Ancelotti, takımını Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdıktan bir yıl sonra, 2004 yılında AC Milan ile Serie A şampiyonluğunu kazandı.

Ancelotti, Chelsea'yi 2010 yılında Premier Lig zaferine taşıdı.

2013'te, Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de mutlu sona ulaştı.

2016-17 sezonunda Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğunu kazandı.

Şimdi, Real Madrid teknik direktörü olarak ikinci döneminde, dört maç kala La Liga'yı kazanma başarısı gösterdi.

Ancelotti, kaç kupa kazandı?

Ancelotti, 25 yılı aşkın bir süredir devam eden olağanüstü teknik direktörlük kariyeri boyunca toplam 22 kupa kazandı.

Juventus Intertoto Kupası AC Milan Serie A, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupa, (2) Şampiyonlar Ligi, (2) UEFA Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası Chelsea Premier Lig, FA Cup, Community Shield PSG Ligue 1 Real Madrid La Liga, Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Super Kupası, Kulüpler Dünya Kupası

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