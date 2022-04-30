Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim'e: "Çıksın konuşsun"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısıyla sarı kırmızılı kulüpteki seçim sürecini ve yaşananları değerlendirdi.

Burak Elmas, Galatasaray'da seçimin ne zaman yapılacağını da açıkladı.

"Cuma sabahı elimize seçimin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve Divan Başkanımızı davet ettik, istişare yaptık. 21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç Salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. En azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.

"Mahkeme kararının kalkması ve bugün seçim yapabilmek için hamlede bulunduk. Dün 15:46’da bu başvurumuz reddedildi. Pazartesi, seçimle ilgili 4-11 Haziran’la ilgili karar alacağız ve yürürlüğe sokacağız. Galatasaray’da seçim olacak.”

"Fatih Terim, çıksın konuşsun"

Başkanlığı döneminde Fatih Terim ile çalışan ve son olarak yolları tartışmalı bir şekilde ayıran Burak Elmas'ın tecrübeli teknik direktöre de sözleri vardı.

"Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi. Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.

"Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan Sayın Fatih Terim'e. O da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes açık açık bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın."

Aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeniden başkanlığa aday olacak mı tartışmalarına da son noktayı koydu.

"Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz.

Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim."

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