YORUM | Huzur içinde uyu Mino Raiola: Süper menajerlerin kralı

Mino Raiola'nın, Tom Cruise'un oynadığı Oscar ödüllü bir filmden esinlenerek, Maguire Tax & Legal adında bir muhasebe firması vardı.

Rakiplerinin çoğu, onun aşkı (ya da 'kwan'ı) açgözlülükten üstün tutan kurgusal spor menajeri Jerry Maguire'a herhangi bir şekilde benzediği imasıyla gücendi.

Ancak, müşterileri size her zaman bu karşılaştırmanın doğru olduğunu söylerdi; her biri ile özel bir bağ kurduğunu söylerdi.

Sonsuza dek en tartışmalı futbol figürlerinden bir olarak hatırlanacak. Temsil ettiği oyuncular onu çok sevse de kulüplerin onu pek fazla sevdiği söylenemez.

İtalya'nın Agri kentinde doğdu, ancak ailesi, daha bebekken Hollanda'ya göç ederek Haarlem'e yerleşti.

Raiola, muhtemelen 'süper ajanların kralı' olma yolunda ilk adımlarını atmadan önce bu Hollanda beldesinde büyüdü.

Raiola gençliğinde orta derecede yetenekli bir oyuncuydu ve 18 yaşında futbolu bırakmadan önce yerel bir kulüpte oynadı.

Ancak hukuk okumaya başlarken futbol tutkusunu kaybetmemiş ve Haarlem genç takımının başına geçmeyi seçmiştir.

O yaşında bile Raiola, babası dışındaki herhangi bir otorite figürüne saygı duymayan, dürüst bir konuşmacıydı.

2011'de Il Secolo XIX ile yaptığı bir röportajda, “Haarlem başkanı her Cuma bizimle yemeğe geldi” dedi. “Ona her zaman futbol hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyordum.

"Bir gün beni bir kenara çekip 'Dinle, sen dene' dedi. Beni sportif direktör olarak atadı."

Ancak Raiola, inandığı şeyleri yapamaması nedeniyle hüsrana uğradı. Fon eksikliği nedeniyle gerekli değişiklikleri yapamıyordu.

Bununla birlikte, 1980'lerin ortalarında Hollandalı oyuncuların çok moda olmasıyla, o zamanlar futbol dünyasının merkezi olan İtalya'ya oyuncu getirmenin para ettiğini anladı.

İtalya'da ticari çıkarları olan Hollandalı işadamları için bir komisyoncu olarak çalışırken arabulucu olarak becerilerini geliştiren Raiola, Hollanda'daki oyuncular birliği ile ülkenin tüm futbolcularını temsil etmesini sağlayan bir anlaşma yaptı.

Bu noktada hedefi, “gönlümün kulübü” dediği Napoli ile özel bir çalışma ilişkisi kurmaktı. Ancak bu anlaşma çöktü.

Daha sonra, "[o zamanki Partenopei başkanı Corrado] Ferlaino'yu aradım ve işbirliğini başlattık" dedi.

"Ona [Dennis] Bergkamp'a 700 milyon liret [362.000 Euro] teklif ettim. Tereddüt etti. İki yıl sonra [1993] 14 milyon avro teklif etti ama ben oyuncuyu Inter'e verdim."

Bergkamp anlaşmasıyla beraber kendini anavatanı İtalya'da kanıtladı.

Bu noktada açık olan şey, Raiola'nın müşterilerini memnun etmek konusunda kulüpleri üzmek kadar becerikli olduğuydu.

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Aslında, 1990'ların başında Raiola tarafından düzenlenen anlaşmalardan önemli ölçüde kazanç sağlayan Ajax, yıldız forvet Zlatan Ibrahimovic'in 2004'te Juventus'a gitme şeklinde hüsrana uğradı.

İki yıl sonra Calciopoli patlamış ve Moggi ile Raiola arasındaki telefon görüşmesi olay olmuştu.

Moggi: "Sen ve Ibra sorun çıkarmaya devam ediyorsunuz. Onu antrenmana göndermeyin..."

Raiola: "Yarın, oyuncuyu bütün gün evde tutacağım; antrenmana gelmeyecek. Daha sonra öğlen Ajax yöneticileriyle randevum var ama ikide geleceğim..."

Raiola'nın oyuncular üzerindeki etkisi, Manchester United patronu Sir Alex Ferguson tarafından da sorgulandı. Paul Pogba özelinde bu ikili sorunlar yaşamıştı.

İskoç menajer, daha sonra kendisinin ve Raiola'nın "su ve yağ" gibi olduklarını söyleyerek birbirlerinden hoşlanmadıklarını itiraf etti.

Raiola'nın Pep Guardiola ile ilişkisi daha da kötüydü. Menajer, Katalan'ı "korkak" ve "köpek" olarak nitelendirdi. Hatta eski Barcelona patronunun Ibrahimovic'i oynatmadığı için bir akıl hastanesine gitmesi gerektiğini öne sürdü.

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Raiola ayrıca, Wembley'deki 2011 Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Guardiola'ya "üzerine yürüdüğünü" ancak o zamanki AC Milan CEO'su Adriano Galliani tarafından tutulduğunu iddia etti.

"Guardiola şanslı!" Raiola şakasını yaptı.

Her zaman transferleri kendisinin tasarlamadığını, sadece onları kolaylaştırdığını vurguladı.

"Bence bir oyuncu bir takımdan ayrılmaya karar verdiğinde ayrılmalı" diye mantık yürüttü. "Hiçbir zaman taviz vermedim, sadece müvekkilimin çıkarları için çalışıyorum.

"Oyuncular benim servetim ve onlara karşı büyük bir sorumluluğum var. Ancak hiçbir zaman uygunsuz veya kişisel olarak uygun görmediğim bir faaliyette bulunmadım.

"Eski menajerler kulübün çıkarlarını gözetiyordu. Benim için oyuncu önce gelir."

İşte tam da bu yüzden ona akın etmeye devam ettiler.

Ibrahimovic ve Pogba'dan Erling Haaland ve Gigi Donnarumma'ya Raiola, 54 yaşında zamansız ölümüne kadar futbolun tartışmasız en etkili menajeri oldu.

Ailesi, menajer Mino Raiola'nın 54 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. pic.twitter.com/S1R1D49sbp — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 30, 2022

Aldığı komisyonların boyutuyla ilgili her zaman soru işaretleri vardı, ancak bu, futboldaki menajerlerin rolüyle ilgili daha geniş bir tartışmanın parçası.

Raiola'nın transferlerdeki rolüne bakış açısı ne olursa olsun, bu adamın sadece kendini değil, oyuncularını da satmayı bilen, kelimelerle benzersiz ilişkiye sahip bir adam olduğu inkar edilemez.

Sekiz dil konuşuyordu (İtalyanca, Felemenkçe, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Portekizce ve "tabii ki Napoliten") ve abartmaya karşı özel bir yeteneği vardı.

Pogba'yı bir Salvador Dali tablosuyla karşılaştırdı ve Ibrahimoviç'in Paris Saint-Germain'e transferinin sonunda Fransa başkentine gelen ziyaretçilere Mona Lisa'dan başka görülecek bir şey olduğunu iddia etti.

Ancak tüm bu gösterişli tavrına rağmen, etkileyici dil becerilerini alçakgönüllülükle "zekaya değil hazırlık"a bağlıyor.

Sonuç olarak, Raiola'nın çalışmasının ve karakterinin özünde bir çelişki vardı.

Belki de gerçek arada bir yerdeydi. Sonuçta Raiola para kazandı. Hem müşterileri hem de kendisi için.

Dicky Fox'un 'Jerry Maguire'da dediği gibi "Sinik bir dünyada yaşıyoruz". "Sinik bir dünya. Ve zorlu rakiplerin olduğu bir işte çalışıyoruz."

Raiola, şüphesiz kendi alanında en zorlu rakiplerden biriydi ve bu onu muhtemelen en iyisi yaptı.