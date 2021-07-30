Trabzonsporlu Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oluyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban, Serie A takımlarından Genoa ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezona iddialı transferlerle hazırlanan Trabzonspor'un hücumdaki en etkili silahlarından biri olan Caleb Ekuban bordo-mavili takıma veda etmek üzere. Bir süredir takımdan ayrılmak isteyen ve bu doğrultuda menajeriyle takım arayan Ganalı oyuncu Serie A takımlarından Genoa ile anlaşırken, resmi imza artık an meselesi.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre bu transfer için Trabzonspor'a 2.2 milyon euro ödeyecek olan Genoa, 27 yaşındaki oyuncuyla 2025'e dek sözleşme imzalayacak. Trabzonspor böylece kontratı 2022 yazında sona erecek olan yıldız oyuncuyu bedelsiz kaybetmemiş olacak ve önemli bir gelir elde edecek.

Yerine Gervinho geçecek

2018-2019 sezonunda ilk olarak Leeds United'dan kiralık olarak transfer olduğu Trabzonspor'daki ilk sezonunda 36 maçta sekiz gol atan Ekuban, 2019-2020 sezonunda ise sakatlıklarında etkisiyle ligde 22 maçta şans bulmuş ve beş gol, dört asistle oynamıştı. Geçen sezon da etkili bir grafik çizen golcü oyuncu sezonu 10 gol, beş asistle tamamladı.

Ekuban transferin resmiyet kazanması halinde Gaston Campi ve Majid Hosseini'nin ardından bu yaz Trabzonspor'dan ayrılan üçüncü yabancı futbolcu olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın genellikle sağ kanatta kullandığı Ekuban'ın yerine takımın dünyaca ünlü yeni transferlerinden Gervinho'yu monte etmesi bekleniyor.

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