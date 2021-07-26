Marsilya’daki ilk basın toplantısını yapan Cengiz Ünder, kararını vermeden önce Lille forması giyen Burak Yılmaz ile görüştüğünü açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, yeni transferi Cengiz Ünder’i resmen basına tanıttı. Roma’dan kiralık olarak Marsilya’ya gelen Cengiz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

24 yaşındaki oyuncu, neden Fransa’yı seçtiğini şu sözlerle açıkladı:

“Roma’da çok iyi iki sezon geçirdim, ama teknik direktör değişikliğinden sonra bazı sorunlar yaşadım. Başkanla ve teknik direktörle yaptığım görüşmeler Marsilya’yı seçmemi sağladı. Benimle çalışmak istediklerini hissettirdiler.

“Taraftarların ne kadar ateşli olduğunu biliyorum. Çocukluğumdan beri Marsilya taraftarlarının ününden haberdarım.

“Marsilya, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan tek Fransız kulübü. Her yıl orada yer almayı hak eden bir kulüp. Umarım takıma bu konuda katkı yapabilirim.”

"Genç bir takımız"

Cengiz, sahadaki tarzından bahsederken takım oyununa vurgu yaptı:

“Sağ kanatta oynuyorum, iyi dripling yapan bir oyuncuyum, ama takım oyununu, topu takım arkadaşlarımla paylaşmayı seviyorum.

“Bu sezon birçok kaliteli oyuncu transfer ettik. Genç bir takımız. Payet gibi tecrübeli, oyun görüşü yüksek bir ismin vereceği katkı çok önemli. Hamlelerimizi hemen algılayabiliyor.

“Marsilya, Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hakediyor. Hedefimiz Devler Ligi’ne katılmak.

“Taraftarların bana gösterdiği sevgiden çok etkilendim. Marsilya taraftarları da Türk taraftarlar gibi. Benim gibi genç bir oyuncu için bu bir motivasyon kaynağı. Onlara neler yapabileceğimi göstermek istiyorum.”

Ada macerasını tecrübe olarak görüyor

Cengiz, başarısız geçen Leicester dönemini ise şöyle özetledi:

“Geçen sezon fazla oynayamadım, yine de harika bir tecrübeydi. İngiliz futbolunu yakından görme şansı buldum.

Leicester formasıyla toplam 19 maça çıkan Cengiz, Premier Lig'de ise dokuz kez şans bulabilmişti.

Burak Yılmaz'a Marsilya'yı sordu

Milli oyuncu, Lille forması giyen Türk futbolcular Burak Yılmaz, yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik hakkında ise şunları söyledi:

“Onların buradaki varlığı Fransa Ligi’ni takip etmemi sağladı. Burak ile sürekli konuşuyoruz, bana Marsilya’yla ilgili bilgiler verdi ve ateşli taraftarlardan bahsetti.”

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