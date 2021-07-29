Kylian Mbappe en büyük hayalini açıkladı

PSG'den ayrılacağı öne sürülen genç yıldız, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

PSG ile olan kontratını uzatmayan ve kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan genç yıldız Kylian Mbappe, şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Fransa ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Mbappe, en büyük hayalinin PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak olduğunu söyledi. Bu açıklama farklı spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın yanı sıra bir kez daha Dünya Kupası'nı kazanmanın da büyük bir mutluluk olacağının altını çizen Mbappe'nin bu açıklaması sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatabileceği şeklinde yorumlandı.

Mbappe bir süredir devam eden görüşmelere rağmen takımıyla sözleşme uzatmamıştı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in bir numaralı transfer hedefi olan Mbappe'nin kontratının sona ermesinin ardından ya da PSG'nin kendisini bedelsiz kaybetmemesi için bu yaz Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. PSG'nin en önemli hücum silahı olan 22 yaşındaki yıldız, geçen sezon 46 karşılaşmada 42 gol atmıştı.

Nicolas Anelka ne demişti?

Mbappe gibi bir dönem PSG forması giyen ve İspanyol devi Real Madrid için de oynayan Fransız eski futbolcu Nicolas Anelka geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun takımdan ayrılması gerektiğini söylemişti:

"Mbappe'nin PSG'de kalmak ve Real Madrid'e gitmek gibi en az iki seçeneği var. İki takım da Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak güce sahip. PSG benim zamanımda böyle bir güce sahip değildi. Bu durum neyi başarmak istediğinizle alakalı.

"En büyük övgüleri almak istiyorsanız, bir noktada PSG'den ayrılmalısınız. Mbappe Paris'te ne yaparsa yapsın bunları İngiltere ve İspanya gibi en iyi liglerde yapmadığı ve büyük bir rekabete girmediği için eleştirilecek.

"Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin seviyesine çıkmak istiyorsanız, en iyilerle rekabet etmelisiniz."

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