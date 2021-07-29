“La Liga, Messi’nin gitmesine izin vermemeli!”

Getafe Başkanı Angel Torres, Lionel Messi’inin İspanya’da kalması için La Liga’nın devreye girmesi gerektiğini düşünüyor.

Barcelona ile olan sözleşmesi temmuz ayının başında sona eren Messi, Katalan ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşmasına rağmen resmi imzayı atamamıştı.

Messi, maaşında %50 oranında indirime gitmeyi kabul etti ve beş yıllık sözleşme konusunda Barcelona ile uzlaşmaya vardı.

Ancak Barcelona, içinde bulunduğu maddi durumdan ve La Liga’nın maaş için belirlediği üst limiti aşmış olmasından dolayı Lionel Messi’ye ve diğer yeni transferlerine henüz lisans çıkaramadı.

Getafe Başkanı Angel Torres de La Liga’nın Lionel Messi’nin kariyerine ligde devam etmesi için gereken adımı atması gerektiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

İspanyol basınından Marca’ya konuşan Torres, Messi’nin geleceğine dair düşüncelerini şöyle açıkladı: “La Liga, Messi’nin ayrılmasına izin veremez. Bu, hepimizin pişmanlık duyacağı çok büyük bir hata olurdu.”

“Dünyanın en iyi oyuncusu kariyerini İspanya’da noktalamalı. Bunun için La Liga da elini taşın altına koymalı, umarım bunu düşünüyorlardır.”

“Eğer Messi La Liga’dan gidersen bunun faturasını hepimiz ödeyeceğiz.”

Messi’nin lisansı çıkmazsa neler olacak?

Eğer Barcelona, Lionel Messi’nin lisansını çıkaramazsa Arjantinli oyuncu ocak ayına kadar forma giyemeyebilir.

Arjantin’le Copa America’yı kazanan 34 yaşındaki yıldız, böyle bir durumla karşılaşırsa sahalardan beş ay uzak kalmak yerine Barcelona’dan ayrılmayı da gündemine tekrar alabilir.

Ya da Lionel Messi, oldukça düşük bir ücret karşılığında Barcelona’yla anlaşabilir ve kulübün maddi tablosu el verdiğinde de tekrar kendi maaşını kazanacağı bir sözleşmeye imza atabilir.

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