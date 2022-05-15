Uzun süren şampiyonluk hasretini Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor, 37. hafta mücadelesinde İstanbul'da karşı karşıya geldiği Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup ederken, bir de rekor kırdı.

Bordo-mavili takım Opta'nın detaylı istatistikler tuttuğu 2014-2015 sezonundan bu yana en fazla isabetli pas yaptığı 90 dakikayı geride bıraktı.

686 - @Trabzonspor, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı maçı Altay karşısında oynadı (686). Kontrol. pic.twitter.com/JvaNr9LinP — OptaCan (@OptaCan) May 15, 2022

Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inde görmeye alıştığımız gibi maç boyunca topa hakim bir görüntü çizen Karadeniz temsilcisi karşılaşmayı 686 isabetli pasla tamamlarken, topla oynama oranı da yüzde 71 oldu. Bu sezon daha önce 3-2'lik skorla kazanılan Kayserispor karşılaşmasında 67 isabetli pas yapan Trabzonspor böylece kendi rekorunu geliştirmiş oldu.

Bakasetas ve İsmail başı çekti

Trabzonspor adına karşılaşmada en çok isabetli pas yapan iki oyuncu 92 pas denemesinde 86 isabet sağlayan Anastasios Bakasetas ve İsmail Köybaşı olurken, genç stoper Ahmetcan Kaplan da solak olup sağ stoperde görev yapmasına rağmen 81 pas girişiminin 78'inde başarı sağladı ve ilk önümüzdeki yıllar adına umut veren bir performans sergiledi.

37 hafta sonunda 81 puana ulaşan Trabzonspor Süper Lig'in kapanışını Abdullah Avcı'nın uzun bir süre görev yaptığı Başakşehir karşılaşmasıyla yapacak. Avcı ve eski öğrencisi Emre Belözoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan 90 dakika, iki takımın ilk yarıda Trabzon'da 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın da rövanşı niteliğinde olacak.

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