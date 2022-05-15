Lionel Messi'nin, PSG’ye transfer olduğu ilk günden beri yeniden Barcelona’ya döneceği konuşuluyor ve bu konuda birçok haber yapılıyor.

Bazen eski takım arkadaşları bazen de onu yakından tanıyan isimler bu haberlerin ana konusu olmaktan çekinmiyor.

Bu sefer de, Mesi’nin yeniden Barcelona’ya döneceği yönünde konuşan isim onu en yakından tanıyan kişilerden birisi olan babası Jorge’ydi.

Babası, Paris Saint-Germain’in yıldızının Barcelona'ya dönmesini umduğunu söyledi.

Arjantinli forvet, geçen yaz sözleşmesi sona erdikten sonra kulübün kendisiyle yeni bir sözleşme yapmaması nedeniyle Barca'dan ayrıldı.

Messi’nin, Camp Nou'ya dönme ihtimali hiçbir zaman ortadan kalkmadı ve başantrenör Xavi bile, onun geri dönmesi için kapının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Messi'nin babası Barcelona'ya dönüş hakkında ne dedi?

Twitch kanalı Jijantes FC, Messi'nin babası Jorge'ye 34 yaşındaki oyuncunun tekrar Barcelona formasını giyip giymeme olasılığını sordu.

Messi’nin babası Jorge’nin cevabı ise şu şekildeydi: "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer."

Messi Barcelona'ya dönebilir mi?

Arjantinli süperstarın babası ve Xavi'nin isteğine rağmen; Barcelona Başkanı Joan Laporta, mart ayında kulübün onu yakın zamanda geri getirmeyi düşünmediğini söyledi.

RAC 1 ile yaptığı röportajda şunları söyledi: “Messi’den, yeniden Barcelona'ya dönme olasılığı konusunda hiçbir mesaj almadım.

"Bugünden itibaren bu konuyu gündeme getirmeyeceğiz."

Geçen yıl Fransa’ya transfer olduğu günden beri Messi, toplamda 11 gol atmayı başardı.

Messi’nin performansı PSG taraftarlarını etkilemedi. O ve takım arkadaşı Neymar, bu sezon alay konusu oldu.

PSG’nin iki yıldızı Neymar ve Messi, Şampiyonlar Ligi’nden elendikleri Real Madrid maçının ardından taraftarlar tarafından yuhalandı.

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