Bayern Münih başkanı Herbert Hainer transfer isteğini dile getiren Robert Lewandowski'ye sert bir yanıt verdi.

Lewandowski sekiz yıldır formasını giydiği Bayern'de sekiz Bundesliga, bir Şampiyonlar Ligi zaferi kazandı ve toplam 17 kupa kaldırdı.

Bayern'le bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Wolfsburg'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından kontratını uzatmayacağını duyurdu.

Lewandowski ne söyledi?

Sky Almanya'ya konuşan Lewandowski hakkında çıkan söylentileri doğruladı.

"Hasan Salihamidzic'le konuştum ve kararımı ona bildirdim. Bayern'le olan sözleşmemi uzatmayacağım."

"İki taraf da gelecek hakkında düşünmek zorunda. Bir çözüm bulabilirsek bu iki taraf için de en iyisi olur.

Bayern'den yeni kontrat teklifi almadığını belirten Polonyalı yıldız ayrılık sinyali verdi.

"Büyük ihtimalle Bayern'deki son maçıma çıktım. Hem benim için, hem de kulüp için en iyi çözümü bulmalıyız. Bana teklif yapılmadı!"

🗣️ Robert Lewandowski: Kesin olduğunu söyleyemesem de muhtemelen Bayern Münih ile son maçıma çıktım.pic.twitter.com/tlWX7lT61M — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 14, 2022

Hainer'in Lewandowski'ye yanıtı

Lewandowski'nin yeni adresi olarak Barcelona öne çıksa da, Sport 1'e konuşan Hainer golcü oyuncunun takımda kalacağı konusunda ısrarcı.

"Lewandowski'nin 2023'e kadar sözleşmesi var ve o tarihe dek bizim için oynayacak."

"Bir kontrata imza atıp, sonra bu kontratı yerine getirmeye 'zorlandığınızı' söyleyemezsiniz."

Hainer, kulübün Lewandowski'ye teklif götürüp götürmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic ona yeni bir sözleşme önerdi. Görünen o ki bu sözleşmeyi kabul etmemiş."

Bayern başkanı, Barcelona'nın ilgisini ise şöyle değerlendirdi:

"Lewandowski ayarındaki oyunculara daima teklifler geliyor, bu yeni bir şey değil. Benzer bir durumu 2019'da Real Madrid'le yakınlaştığında yaşamıştık."