Guardiola, Dortmund, Real Madrid ve Klopp - Manchester City'nin Haaland transferinde kazananlar ve kaybedenler

Bir süredir sır olmaktan çıkan transfer sonunda açıklandı: Manchester City, Erling Haaland'ı 51 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı.

Bunu herkes bekliyordu, yine de haberin futbol dünyasındaki etkici sarsıcı oldu.

Nasıl olmasın?

Futbolun yeni süperyıldızlarından olan, gol makinesi Haaland, tek eksiği yetenekli bir 9 numara olan harika bir takıma katılıyor.

Pep Guardiola'nın City'si ileri uca Haaland'ın yerleşmesiyle Avrupa'nın geri kalanı için korkutucu bir canavara dönüştü.

Bir döneme yön verebilecek potansiyeldeki bu transferin ciddi bir domino etkisi yaratacağına şüphe yok.

Peki, Haaland transferinin kazananları ve kaybedenleri kimler?

Kazanan: Manchester City'nin sahipleri

Manchester City'yi 2008'de satın alan Abu Dabi merkezli yönetim, aradan geçen sürede transfere yaklaşık 2 milyar sterlin harcadı.

Çok sayıda dev transfere imza atan kulüp, geçen yaz Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödeyerek Jack Grealish'i tarihin en pahalı Britanyalı futbolcusu yapmıştı.

Fakat Haaland transferi biraz daha farklı. O her kulübün hayalini kurduğu bir santrafor.

Gerçek şu ki, bu kulüplerin hiçbiri City'ye rakip olamazdı. Birçok takımın zorlu bir ekonomik iklimden geçtiği bu dönemde City, Haaland'a büyük bir yatırım yaptı.

MANCHESTER CITY, ERLING HAALAND TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI pic.twitter.com/HJTrQONXt4 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 10, 2022

City'nin perspektifinden baktığımızda ise bu kusursuz bir alışveriş.

Bundesliga'da maç başına bir gol atan Haalaand, Şampiyonlar Ligi tarihinin dakika başına en fazla gol kaydeden oyuncusu.

Üstelik henüz 21 yaşında. Gelecekte çok daha iyi bir oyuncuya dönüşecek.

City Haaland için, Chelsea'nin geçen yaz Romelu Lukaku'ya verdiği bonservisin sadece yarısını ödedi.

Elbette transferin farklı ekonomik boyutları da var, ama neresinden bakarsanız bakın, City Football Group'un Guardiola'ya indirimden bir yıldız aldığı ortada.

Kaybeden: Dortmund

Bonservis bedelinin düşüklüğü Signal Iduna Park'ta bir süre daha canları sıkacakç

Dortmund menajeri Mino Raiola olan Haaland'ı 2019'da Red Bull Salzburg'dan transfer ettiğinde neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu (Haaland'ın boşluğunu aynı kulüpten Karim Adeyemi'yi alarak doldurdular).

Haaland için 20 milyon euro gibi cüzi bir ücret ödemişlerdi. Bunun arkasında, Raiola'nın oyuncusu için yaptığı kariyer planı yatıyordu. Raiola, Haaland'ın Avrupa'nın devlerine transferini kolaylaştırmayı amaçlamıştı.

Kontratta yer alan serbest kalma maddesinin detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Bunun iki taraf arasında yapılan sözlü bir anlaşmadan ibaret olduğu düşünülüyordu.

RESMÎ: Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın boşluğunu Karim Adeyemi ile doldurdu. ✍️pic.twitter.com/KWl6ij4ejQ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 10, 2022

Ve Dortmund, Haaland'ın 2022'de değerinin çok altında bir bonservisle takımdan ayrılmasına göz yummak zorunda kaldı.

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, CNN'e, "Bazen iyi bir satış yaparsınız, bazen kötü" demişti. Bu kesinlikle ikinci kategoriye giriyor.

Dortmund yaptığı yatırımın karşılığını aldığını öne sürebilir. Sonuçta Haaland 88 maçta 85 gol attı ve Almanya Kupası'nı kazanmalarına yardımcı oldu. Fakat dünya futbolunun en gözde 9 numarasını sadece 51 milyon sterline kaybettikleri için kendilerini kazıklanmış gibi hissediyor da olabilirler.

Umalım ki Adeyemi'nin menajeriyle sözlü bir anlaşma yapmamış olsunlar...

Kazanan: Pep Guardiola

City gol atmakta pek zorlanmıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 140 gol atarak bunu gösterdiler.

Ancak, Guardiola'nın da itiraf ettiği gibi, geleneksel bir merkez forvetin yokluğunda doğaçlama yapmak zorunda kalıyorlar. Gabriel Jesus dahi kanatta santrafora göre daha etkili bir oyuncu.

Phil Foden, Raheem Sterling ve hatta Kevin De Bruyne'nin 'sahte dokuz' olarak oynadığı günler artık sona erdi.

Guardiola'nın elinde futbolun en ölümcül bitiricilerinden biri var ve Haaland, City hücumuna yepyeni bir boyut katacak.

Norveçli oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra müthiş tekniği ve baş döndürücü hızıyla gol yollarında büyük bir tehdit.

Premier Lig bu ikiliye hazır değil 🔥 pic.twitter.com/FaAmCjiJze — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 9, 2022

Haaland'ın hala geliştirmesi gereken yönleri var, ama varlığı bile rakip savunmacıları meşhul edip Foden ve arkadaşlarına alan açmak için yeterli.

Leeds doğumlu forvet son dönemde endişe verici sayıda kas sakatlığı yaşadı, ama sağlıklı kalabilirse gelecek sezon 30 golü geçmesi hayli olası. Özellikle de ona pasları dünyanın en yaratıcı orta saha oyuncularından De Bruyne'nin vereceği düşünülürse.

Bazı yorumcular Guardiola'nın Barça'nın başındayken Zlatan Ibrahimovic'le yaşadığı sorunları hatırlattı, ama şunu unutmayalım, bir diğer dev forvet Robert Lewandowski Katalan teknik adamla iki sezonda 67 gol atmıştı.

Gelin kabul edelim, bu transferin Guardiola için tek bir olumsuz yanı var; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamak için bahanesi kalmadı!

Kaybeden: Real Madrid

City'nin Devler Ligi'ndeki ümitlerini söndüren Real Madrid'den başkası değildi. Ama bu transferin ardından Florentino Perez, Etihad yönüne doğru kıskanç bakışlar atacak.

GOAL'ün bir ay önce edindiği bilgiler; Real Madrid'in bu yaz hem Haaland'ı, hem de Kylian Mbappe'yi kadroya katabilecek finansal esnekliğe sahip olduğu yönündeydi.

Fakat transfer dönemini iki oyuncuyu da alamadan kapatabilirler.

Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması kesin gibi gözüküyordu. La Liga şampiyonunun transferi "%99 oranında" bitirdiği yazılıyordu.

Ancak Fransa'dan gelen son haberler Dünya Kupası apoleti yıldızın fikrini değiştirebileceği yönünde.

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin takımda kalacağına ve kendisinin de kulüpteki görevine devam edeceğine inanıyor. pic.twitter.com/WO2u3Nvq5Q — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 28, 2022

Annesi, Mbappe'nin PSG'yle iki yıllığına anlaştığı yönündeki Le Parisien kaynaklı iddiayı yalanladı, ama henüz ayrılık kararı almadıklarını da eklemeyi ihmal etmedi.

Mbappe, Parc de Princes'te kalırsa bu, son iki yıldır transferde alışılmadık ölçüde temkinli davranarak kendini bu yaza hazırlayan Perez için bir felaket olur.

Madrid cephesinden gelen açıklama, Haaland'a maaş beklentisi ve sakatlık geçmişi nedeniyle mesafeli yaklaştıklarıydı. Ancak Mbappe'nin PSG'de kalacağına ihtimal verseler, muhtemelen Haaland için daha ısrarcı davranırlardı.

Kaybeden: Jürgen Klopp

Jürgen Klopp kesinlikle Haaland'ın Real Madrid'e gitmesini tercih ederdi. Bu senaryoda Haaland hakkında endişelenmesi gereken tek yer Şampiyonlar Ligi olacaktı.

Liverpool'un Klopp'un 2026'daki ayrılığına dek bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanma ihtimali ciddi şekilde azaldı.

Liverpool bir maç eksiğiyle City'nin dört puan gerisinde ve Guardiola'nın ekibi son beş yıldaki dördüncü şampiyonluğuna çok yakın.

Haaland'ın gelişiyle son şampiyon, 2022/23 sezonuna İngiliz futbolundaki dominasyonunu sürdürme yolunda iddialı girecek.

Klopp geçen ay Haaland transferiyle ilgili sorular karşısında SportBild'e şöyle konuşmuştu:

"Biz Haaland'a talip değiliz. Konuşulan sayılar çılgınca. Bu topa giremeyiz. İmkansız."

Liverpool'un şampiyonluk ümitleri gelecek sezon da aynı seviyede mi kalacak, göreceğiz.

Klopp, Salı günü Aston Villa'yı yendikleri maçın ardından Haaland'dan övgü dolu sözlerle bahsetti:

"O gerçek bir canavar. Ne yazık ki çok iyi bir transfer yaptılar."

Elbette Haaland transferi ne Klopp için, ne de Premier Lig'deki diğer menajerler için sürpriz değildi. Herkes olacakların farkındaydı.

Haaland'ı durdurmak için bir çözüm bulabilecekler mi, bu ise bambaşka bir tartışma konusu.