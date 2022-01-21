Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan deneyimli kalecisi Hugo Lloris takımıyla olan kontratını yeniledi.

Tecrübeli kaleci Kendisini 2024'e dek takımda tutacak olan sözleşmeye imza attı. Lloris Tottenham formasını kariyeri boyunca 400'e yakın kez giymişti.

Kuzey Londra kulübünün kaptanı olan Lloris, takımıyla Mauricio Pochettino yönetiminde Şampiyonlar Ligi finali de oynamıştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 2.5 senelik yeni sözleşme resmen duyurulurken, 2012'den bu yana Tottenham kalesini koruyan Lloris'in takımda kalması memnuniyet yarattı.

Rekoru ele geçirebilecek mi?

395 kezle Tottenham formasını kulüp tarihinde en fazla giyen 14. oyuncu olan Lloris'in önünde sadece iki kaleci bulunuyor. Lloris'in 2024 yazısına dek sürecek olan yeni kontratının sonunda 590 kezle Tottenham tarihinin en fazla maça çıkan kalecisi olan Pat Jennings'i geçip geçemeyeceği ise büyük bir merakla bekleniyor.

Tottenham kalesinde 100 Premier Lig maçında gol yemeyen tek isim olan Lloris'in Antonio Conte'den veto yediği ve yaz aylarında bedelsiz olarak takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

Profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Nice'e döneceği öne sürülen 35 yaşındaki kaleci böylece hakkındaki spekülasyonları sonlandırdı.

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