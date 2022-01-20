Domenec Torrent, Galatasaray tarihine geçti: Üçüncü kez yaşanıyor

Fatih Terim'in yerine sarı kırmızılı takımın başına getirilen Domenec Torrent, ilk iki maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Torrent böylece, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı da puansız kapatan üçüncü teknik adam oldu. Daha önce Gheorghe Hagi ve Sigfried Held, Torrent ile aynı kaderi paylaşmıştı.

3 - Domenec Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk iki maçı kaybeden üçüncü teknik direktör oldu.



Domenec Torrent (2022)

Gheorghe Hagi (2004)

Sigfried Held (1989)



Sıkıntı. pic.twitter.com/fappARGc3k — OptaCan (@OptaCan) January 20, 2022

Hagi ilk dönemine üç yenilgiyle girmişti

Oyunculuk döneminde kazandığı başarılar ve oynadığı futbolla Galatasaray taraftarlarının gönlünde taht kuran ve kulübün efsaneleri arasına giren Hagi, teknik direktörlük kariyerinde aynı çizgiyi yakalayamamıştı.

Galatasaray'ın başına ilk olarak 2004'te geçen Rumen futbol adamı, kulübedeki ilk üç maçında Samsunspor, Beşiktaş ve Ankaragücü yenilgilerini yaşadı.

Hagi yönetimindeki Galatasaray ilerleyen haftalarda toparlanıp altı maçta beş galibiyet bir beraberlik alsa da, sarı kırmızılı ekip ligi ancak altıncı sırada bitirebildi.

2004/05 sezonunun ardından takımdan ayrılan Hagi, 2010'da bir kez daha göreve geldi, fakat bu macera daha kısa soluklu oldu. 24 maçta sadece sekiz galibiyet alabilen Hagi ile 2010/11 sezonu bitmeden yollar ayrıldı.

Alman teknik direktör Sigfried Held ise Galatasaray'ı 1989/90 sezonunda çalıştırdı. Held yönetiminde lige tek gollü Samsunspor ve Adana Demirspor yenilgileriyle başlayan Galatasaray, başarısız geçen sezonu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından dördüncü sırada tamamlayabildi.

Torrent ne söyledi?

"Yaklaşık 7-8 oyuncu eksiğimiz var. Bizim burada olma sebebimiz de takımın iyi sonuçlar çıkarmamasıydı. Yedi günde daha iyi oynayabildiğimizi söyleyebiliriz. Kendimizi geliştirdik. Kendimizi daha çok geliştirmemiz gereken konu, ruh halimizle ilgili."

"Galatasaray gibi bir takım, yakışan sonuçlar almadığı zaman oyuncular da moral olarak etkileniyorlar. Taraftarları daha mutlu edebilmek için çok daha iyi oynamamız ve daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor."

"Maçı 3-1 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Oyunun kontrolünü elimizde tutabilirdik. Kazanamadık ve taraftarlarımızda bu durumun yaşattığı üzüntüden dolayı özür diliyoruz."

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