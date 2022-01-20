2022 Avustralya Açık'taki seyircilerin, Cristiano Ronaldo'nun 'Siuuuu' kutlamasını taklit etmesi Rus tenis yıldızı Daniil Medvedev'i kızdırdı.

Melbourne'de bu yılki Grand Slam organizasyonunun açılış turundan bu yana, izleyiciler her fırsatta Portekizli yıldızın gol sevincini haykırmaya başladılar.

Eski Wimbledon şampiyonu Andy Murray ve Nick Kyrgios bu tezahürata karşı çıkanlar arasında yer alırken, Rus yarışmacı Medvedev de tribünlerden daha fazla saygı gösterilmesini istedi.

Medvedev, Novak Djokovic'in sınır dışı edilmesinin ardından Avustralya'da bir numaralı favori.

Daniil Medvedev ne söyledi?

Daniil Medvedev, sahada 7-6 6-4 4-6 6-2 galip geldi ancak taraftarların tepkisiyle karşı karşıyaydı. Maçın ardından yaptığı konuşmada: "Birinci ve ikinci servis arasında yuhalandığınızda tek seçenek budur. Sakin kalmalı ve maçı kazanmalısınız." dedi.

Bu sırada izleyiciler, "Siuuuu" diye bağırmaya başladı ve maç sonrası röportajını yapan Jim Courier, Medvedev'e, "Biliyorum. Biliyorum. Sanırım seyirciler futbol ile ilgili olan 'siuuuu' diyorlar." dedi.

Medvedev ise şu yanıtı verdi: "Üzgünüm, seni duyamıyorum. Jim Courier'e biraz saygı gösterin. Bırakın konuşsun lütfen. En azından Jim Courier'e saygı duyun. Söylediğim şey... Onu duyamıyorum, çocuklar."

Rus tenisçi daha sonra şunları ekledi: "İnsanlar çift hata yapmışsınız gibi tezahürat yapıyorlar - bu sadece hayal kırıklığı. Bunu yapan herkes değil ama muhtemelen çoğunun düşük IQ'su var."

An 𝒊𝒄𝒐𝒏𝒊𝒄 Australian Open interview 🇦🇺



Daniil Medvedev's next match in front of the Melbourne fans will be interesting...#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/BkTYa6N8Au — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 20, 2022

Medvedev başka ne yaptı?

Courier ile yaptığı tartışma sırasında izleyicileri hedef alan Medvedev, daha sonra kulaklarında çınlayan tezahüratlarla soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

Soyunma odasına geçmeden önceki son eylemi, bir kamera merceğine 'Siuuuu' yazmak oldu.