Chelsea, Ocak ayı transfer dönemindeki önceliğini, ameliyat olan ve sezonu kapatan Ben Chilwell'in boşluğunu doldurmak olarak belirlemişti.

Thomas Tuchel, çözümü Lyon'a Chelsea'den kiralık giden Emerson Palmieri'yi geri çağırmakta buldu.

Fakat bu hamlenin önünde bir engel vardı. Lyon'un kiralık sözleşmesine koydurduğu madde nedeniyle Chelsea'nin oyuncuyu sezon ortasında geri çağırma hakkı bulunmuyor. Bu nedenle Chelsea, kendi oyuncusunu transfer edebilmek için Lyon'la masaya oturmak zorunda kaldı.

Chelsea'nin ilk tercihi neden Emerson?

İtalya milli takımının da formasını giyen Emerson, hem sol bekte, hem de orta sahanın solunda görev yapabilen çok yönlü bir kanat oyuncusu.

Geçen sezon Chelsea'de çok kısıtlı süre alabilmesine rağmen, perde arkasında kusursuz bir karakter ve örnek bir takım arkadaşı olduğu için övgü toplamıştı.

Tuchel, 31 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Emerson'u geri alma girişimlerini basına ilan etmekten de çekinmedi.

"Ben Chilwell'le ilgili yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle seçenekleri değerlendiriyoruz. Yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını araştırıyoruz."

"İhtimallerden biri, hem oyuncu, hem insan olarak çok sevdiğimiz Emerson, ama durumundan emin olmamız gerekiyor. Henüz detaylara girmedik. Önümüzdeki günlerde, hatta belki haftalarda bu konuyu incelemeye devam edeceğiz."

27 yaşındaki oyuncu Chelsea'ye dönmeye sıcak baksa da, kiralık gittiği Lyon'da düzenli forma şansı bulduğu için oldukça mutlu.

Chelsea, Lyon'a hangi teklifi yaptı?

İngilizler, Lyon'a kiralık anlaşmasının iptali için 4 milyon sterlin önerdi. Fakat Peter Bosz konuyla ilgili, "Emerson'ı bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Lyon başkanı Jean-Michel Aulas da Bosz'a arka çıktı ve aynı seviyede bir oyuncu bulmanın zorluğunu gerekçe göstererek Chelsea'nin teklifini geri çevirdiklerini söyledi.

Chelsea'nin seçenekleri neler?

Everton'ın sol beki Lucas Digne'yle ilgilenen Chelsea, Aston Villa'nın 25 milyon sterlinlik teklifinin ardından bu transferden vazgeçti. Digne de Villa'nın yolunu tuttu.

Menajerler tarafından PSG'den Layvin Kurwaza'nın Chelsea'ye önerildiği, ama Tuchel'in bu opsiyona öncelik vermediği biliniyor.

Maaş bütçesini düşürmek isteyen Barcelona'nın elden çıkarmaya sıcak baktığı Sergino Dest, Chelsea'nin önündeki en iyi seçenek gibi gözüküyor.

İki kanatta da oynayabilen Dest, şu anda sakatlığı bulunan Reece James'in yokluğunda kadroya bir esneklik de katabilir.

Transferde yaşanan belirsizlik nedeniyle acil bir hamle yapma ihtiyacı hisseden Chelsea, sezon başında Flamengo'ya kiraladığı Kenedy'yi geri çağırdı. Asıl pozisyonu orta sahanın solu olan Brezilyalı oyuncu, sol bekte de görev yapabiliyor.

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