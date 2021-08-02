Harry Kane kriziyle çalkalanan İngiliz kulübü, uzun süredir peşinden koştuğu Cristian Romero’nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.

Serie A kulüplerinden Atalanta’nın formasını giyen savunma oyuncusu Cristian Romero, Tottenham ile her konuda anlaşmaya vardı. Londra ekibinin yeni sportif direktörü Fabio Paratici, göreve geldiği günden bu yana 23 yaşındaki stoperin peşindeydi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; geçen hafta Romero için Atalanta’ya 40 milyon euro öneren Tottenham, teklifini 50 milyon euro’ya yükseltti.

Ancak Atalanta, Romero’nun transferine izin vermeden önce Arjantinlinin yerine bir oyuncu almak istiyor. Sky Italia’ya göre adaylar; Juventus’tan Merih Demiral, Lazio’dan Luiz Felipe ve Bologna’dan Takehiro Tomiyasu.

İki kulüp arasında anlaşma sağlandığı takdirde Romero, Tottenham ile 5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yılın Savunmacısı seçildi

Geçen sezon Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Romero, Atalanta’nın ligi üçüncü sırada bitirmesinde önemli rol oynamıştı.

Arjantin milli takımının da formasını giyen Romero, bu yaz Copa America’da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Tottenham, transfer döneminin başında bir diğer Atalantalı Pierluigi Gollini’yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Kale için Hugo Lloris’le rekabet etmesi beklenen İtalyan file bekçisi, takım arkadaşı Romero ile yeniden buluşacak. Gollini’nin kiralık kontratında 15 milyon euro’luk bir satın alma maddesi de yer alıyor.

Harry Kane ayrılmaya kararlı

Harry Kane antrenmana çıkmadı!

Euro 2020 izni bugün sona eren Harry Kane’in Tottenham’ın sezon öncesi hazırlıklarına katılması bekleniyordu.

Ancak yıldız forvet, covid testi ve sağlık kontrolleri için tesislere gelmedi. Manchester City’ye transfer olmak isteyen Kane’in ayrılık kararını kısa süre içinde kulübe bildirmesi bekleniyor.

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