James Rodriguez'den Real Madrid açıklaması:Tekrarlanmayacak

Kolombiyalı oyuncu, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesine rağmen eski kulübüne kapıları kapattı.

Altı yıl Real Madrid'de forma giyen fakat bunun iki sezonunu Bayern Münih'te kiralık oynayarak geçiren James Rodriguez, Real Madrid'e geri dönme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Geçtiğimiz sezon Everton'da oynayan ve Carlo Ancelotti ile çalışan Kolombiyalı orta sahanın, İtalyan teknik direktörün Real Madrid'e dönmesinin ardından Santiago Bernabeu'ya döneceği konuşuluyordu.

Ne söylendi?

30 yaşındaki oyuncu, söylentilerin aksine Real Madrid'e geri dönmekle ilgilenmediğini söylüyor.

Twitch yayınında konuşan yıldız futbolcu, bir izleyicinin, Real Madrid'e dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorduğu soruya şu yanıtı verdi:

Hayır, sanmıyorum. Bu artık kapalı bir döngü ve tekrarlanmayacak."

Everton'da kalacak mı?

Rodriguez'in geleceği, Rafael Benitez'in Everton'da menajerlik koltuğuna oturmasının ardından sorgulanmaya başladı.

İspanyol menajer geçtiğimiz günlerde, Monaco'nun eski yıldızının satılabileceğini ima etti. Bunun üzerine de Rodriguez, gelecek sezon nerede olacağını bilmediğini itiraf etti.

"Nerede oynayacağımı çok soruyorlar. Bilmiyorum, doğrusu oldukça karmaşık bir konu. Bakalım ne olacak.

"Evet ve hayır demek istemiyorum çünkü b

ilmiyorum. İyi ve sıkı antrenman yapıyorum. Ne olacağını bilmiyorum, nerede oynayacağımı bilmiyorum. Futbolda ve hayatta hiçbir şey bilmiyoruz.

"Sıkı antrenman yapıyorum, iyi hazırlanıyorum, kendim için antrenman yapıyorum ve bu kadar. Şimdiyi düşünmelisin. Gelecek için sıkı antrenman yapıyorum."

Rodriguez nereye gidebilir?

Kolombiyalı futbolcu şimdiye kadar İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Portekiz liglerinde forma giydi.

Bir sonraki hamlesinin nerede olacağını bilmese de Serie A'da oynayarak Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasına girmek istiyor.

"Nereye gideceğimi bilmiyorum, Zaten hepsinde oynadım. İtalya'yı özlüyorum ama bilmiyorum. İyi bir seçenek olur. İtalya'da oynamadım, bu rekoru kırmak iyi olurdu."

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