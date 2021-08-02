Manchester City’nin transfer etmek istediği Harry Kane, Tottenham’ın sezon öncesi hazırlık antrenmanına katılmadı.

Manchester City, sözleşmesi sona eren Sergio Agüero’nun yerine yapacağı santrfor transferinde önceliğini Harry Kane olarak belirlemişti.

Geride bıraktığımız sezonun son haftalarında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kane, kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak istediğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Manchester United ve Chelsea ile de adı anılan yıldız oyuncu, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City’ye transfer olmak istiyor.

Tottenham’ın da kadrosunda tutmak istediği Kane’in Euro 2020 nedeniyle antrenmanlara bugün başlaması gerekiyordu ancak İngiliz santrfor, antrenmana katılmadı.

Neler yaşandı?

Sky Sports’un haberine göre Tottenham’dan ayrılma konusunda kesin kararlı olan Harry Kane, takımının yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki antrenmanına katılmamayı tercih etti.

Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun ayrılık kararını Tottenham’a bir kez daha bildirmesi ve kulüplerin anlaşma sağlaması için beklemeye geçmesi öngörülüyor.

Transfer döneminin başında Tottenham’a 100 milyon pound teklif etmiş, ancak bu teklif Londra ekibi tarafından kabul edilmemişti.

İlerleyen günlerde Manchester City’nin iyileştirilmiş bir teklifle Tottenham’ın kapısını yeniden çalması bekleniyor.

Kane geride bıraktığımız sezonda neler yapmıştı?

2020-21 sezonunuda Harry Kane, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geride bıraktı.

Premier Lig’i 23 gol 14 asistle tamamlayan İngiliz santrfor, ligin hem gol hem de asist kralı olmuştu.

İngiltere Milli Takımı’nın da kaptanı olan ve Gareth Southgate’in en çok güvendiği oyuncuların başında gelen Kane, Euro 2020’yi de dört golle tamamladı.

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