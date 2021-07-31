Barcelona'nın yeni transferi 18 yaşındaki Yusuf Demir, Stuttgart ile oynanan hazırlık maçında attığı golün yanı sıra oynadığı oyunla da yıldızlaştı.

Barcelona'nın yeni transferi Türk asıllı Avusturyalı forvet Yusuf Demir, Katalan ekibinin Stuttgart ile oynadığı ve 3-0 kazandığı karşılaşmada attığı golün yanı sıra etkili oyunuyla da dikkat çekti.

İdeale yakın bir kadroyla sahaya çıkan Barcelona'da yeni transferlerden Memphis Depay da forma giydi. Barcelona'nın gollerini 21. dakikada Depay, 36. dakikada Yusuf ve 73. dakikada Riqui Puig kaydetti.

Yusuf Demir'in performansı övgü alırken Barcelona Türkiye hesabı da oyuncuyla ilgili bir tweet paylaştı.

Ronald Koeman'ın yeni transferlere şans verdiği maçta Barcelona baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarken, Yusuf Demir 90 dakika sahada kaldı.

Rapid Wien altyapısından yetişen, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, Temmuz ayında 500 bin euro karşılığında 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla Barcelona B takımı tarafından kiralanmıştı.