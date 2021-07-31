Yeni Pogba'nın hedefleri çok büyük

Paul Pogba'ya benzetilen Ajax'ın orta sahası, kendisine güveniyor.

Ajax'ın yıldızı Ryan Gravenberch, Paul Pogba ile yapılan karşılaştırmalardan dolayı üzerinde ekstra bir baskı hissetmediğini söyledi.

19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Eredivisie'deki etkileyici performansın ardından dünya futbolunun en umut verici orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı.

Hollandalı oyuncunun performansı, onun Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba ve efsane futbolcu Frank Rijkaard ile karşılaştırılmasını sağladı.

Ne söylendi?

Bu kadar büyük oyuncularla benzetilmekten rahatsız olmadığını söyleyen Gravenberch, De Telegraaf'a yaptığı açıklamada şu yorumu yaptı:

"İnsanların beni bu tür ünlülerle iltifat olarak karşılaştırdığını görüyorum ve bu durum beni fazladan bir baskı altına sokmuyor.

"Sanırım kendim olmaya çalışmalıyım. Bundan on yıl sonra genç futbolculara Ryan Gravenberch'e benzedikleri söylenirse, o zaman kariyerimde iyi iş çıkarmış olurum."

Gravenberch'in hedefleri büyük

19 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Eredivisie'de üç gol atıp beş asist yapmıştı.

En çok gelecek vadeden genç oyuncu olarak Johan Cruyff Ödülü'nü kazanan Gravenberch, 2021-22'de Hollanda daha da üretken olmayı umuyor.

"Ajax gibi hücum eden bir takımda orta saha oyuncusu olarak üçten fazla gol atmanız gerekiyor.

"Bu çok açık. Özellikle senin takımın 102 gol atıyorsa... Ceza sahası çevresinde daha erken ve daha sık şut çekmem gerekiyor. Kaleye daha çok yaklaşmam önemli.

"Artık Eredivisie'deki en büyük yetenek olarak Johan Cruyff Ödülü'nü kazandığıma göre yetenekle işim bitti. Ben de Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyorum. Ve bu hedefe ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Ama takım çıkarları her zaman bireysel çıkarlardan önce gelir. Bu yüzden şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve kış aylarını Şampiyonlar Ligi'nde geçirmek en önemli hedefler."

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