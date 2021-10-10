Torino'ya giden Pjanic'ten izin gününde Juventus hamlesi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı yıldız oyuncu gelecek sezon Juventus formayı giymeyi planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ın transferin son günlerinde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon Juventus forması giymek istediği öne sürüldü.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu birkaç gündür Torino'daydı.

Pjanic'in Torino ziyaretinin sportif nedenlerden ziyade kişisel bir gezi olduğu belirtilen haberde, buna rağmen oyuncunun kariyerini İtalya'da sürdürmeyi istediği ifade edildi. Corriere Dello Sport ise Pjanic'in izin gününü Torino'da geçirmesinin gelecek sezon Juventus forması giymeyi arzuladığı şeklinde yorumlanabileceğini öne sürdü.

Süper Lig'e iyi başladı

Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de dört maçta forma giyerken, iki asist yapmıştı. Pjanic, siyah-beyazlı takımın Alman ekibi Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da ilk 11'de görev yapmış ve 90 dakika boyunca etkili bir performans ortaya koymuştu.

Barcelona'da Ronald Koeman tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer olduğu Katalan ekibinde 19 lig maçında şans bulmuştu. Koeman yönetiminde ligde altı maça ilk 11'de başlayan Pjanic, Barcelona'dan ayrılma nedeninin Hollandalı teknik direktörün tavrı olduğunu açıklamıştı.

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