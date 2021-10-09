Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Courtois, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacakları 3.'lük maçının gereksiz olduğunu ifade etti.

Belçika'nın başarılı kalecisi Thibaut Courtois, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya ile oynayacağı maçın gereksiz olduğunu düşünüyor ve mücadeleyi "anlamsız" olarak nitelendiriyor.

Courtois'nın takımı Belçika, perşembe günü yarı finalde Fransa'ya 3-2 kaybederken İtalya ise İspanya'ya 2-1 mağlup olmuştu.

Bu sonuçların ardından Real Madrid'in kalecisi, ülkesinin pazar günü Torino'daki Allianz Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı 3.'lük maçının gerekliliğini sorguladı.

Ne söylendi?

Courtois, Fransa'ya kaybettikleri maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte, "Cumartesi günü İtalya'ya karşı oynayacağımız maç anlamsız" dedi.

"Uluslar Ligi'nde üçüncü olmak anlamsız. Neden bu maçı oynamamız gerektiğini bilmiyorum. Bu karşılaşmayı bir dostluk maçı olarak göreceğim."

Belçika için sırada ne var?

Roberto Martinez'in takımı Belçika, Fransa'ya karşı 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybetmesinin ardından pazar günü 3.'lük maçı için Torino'da İtalya karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Üçüncülük maçından sonra Belçika için milli ara sona erecek ve Belçika Milli Takımı, kasım ayında Dünya Kupası elemeleri için yeniden toplanacak.

Courtois ve takım arkadaşları, E Grubu'ndaki yerlerini sağlamlaştırmak için Estonya ve Galler müsabakalarını kazanmak isteyecekler.

Belçika'nın, E Grubu'ndaki durumu nasıl?

Topladığı 16 puanla E Grubu'nun zirvesinde bulunan Belçika Milli Takımı; Çekya, Galler, Estonya ve Belarus ile karşılaştı. Gruptaki 6 maçının 5'ini kazanmayı başaran Belçika, sadece Çekya deplasmanında sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakip ağlara 21 gol gönderen Belçika Milli Takımı, kalesinde 4 gol gödü.

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