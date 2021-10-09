İşte Newcastle United'ın hedefindeki yıldızlar!

Newcastle United'ın yeni ortaklarından Amanda Staveley, kaliteli oyuncularla anlaşacakları konusunda taraftarlarına söz verdi.

Newcastle'ın yeni ortağı Amanda Staveley, kulübün kupalar kazanmak için çok iyi oyuncularla sözleşme imzalayacakları konusunda taraftarlara söz verdi.

Staveley'in şirketi PCP Capital Partners, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu hafta çoğunluk hissedarı olmasını sağlayan 300 milyon £ (408 milyon $) devralmanın ortaklarından birisi olarak Premier Lig kulübü Newcastle United'ın azınlık hissesini aldı.

Newcastele United'ın yeni sahipleri, kulübe büyük bir yatırım yapma sözü verdi. Kulübün yeni ortaklarından Amanda Staveley, yıldız oyuncuların takıma katılacağını belirtti.

Ne söyledi?

The Sun ile yaptığı röportajda Amanda Staveley, "Birinci sınıf oyuncular almak için transfer pazarında olacağız" dedi.

"Büyük hedeflerimiz var. Umarım, Newcastle United'ın daha başarılı olmasını sağlayabiliriz.

"Çok iyi oyunucular alacağız fakat iyi bir takım yapısı oluşturmak için de ekstra çalışacağız. Yoksa, sadece yıldız oyuncu almak yeterli olmaz.

"Antrenman yapılan sahalar gerçekten korkunç. Bu yüzden, oraya da ciddi miktarda yatırım yapacağız.

"Neyse ki tesislerimize yapacağımız yatırımlar konusunda, Finansal Fair Play tarafından kısıtlanmayacağız.

"Futbolcuların iyi şartlarda antrenman yapacağı tesisler yoksa harika futbolculara sahip olmanızın da bir anlamı yok.

"Premier Lig'in zirvesine çıkmak için sadece harika oyunculara değil, güçlü bir temele de ihtiyacımız var. Sağlam temeller inşa etmek zorundayız.

"Ayrıca St James' Park'a da yatırım yapmak istiyoruz çünkü daha fazla sevgiye ihtiyacımız var."

Newcastle United, hangi yıldızların peşinde?

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, kulübün yeni sahipleri geldiğinden beri birkaç büyük isimle görüşmeler yaptı.

Ciro Immobile, Mauro Icardi, Philippe Coutinho ve Kalidou Koulibaly için Newcastle United kulübü yetkililerinin nabız yokladıkları biliniyor.

Ayrıca, Newcastle United Menajeri Steve Bruce, yaptığı açıklamada bir sonraki maçtan önce kovulma korkusu yaşadığını itiraf etti. Bu gelişme üzerine, Steve Bruce'un geleceğiyle ilgili spekülasyonlar da ortaya çıktı.

İtalyan Teknik Direktör Antonio Conte'nin, Steve Bruce'un yerine geçebileceği de konuşuluyor.

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