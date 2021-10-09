Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta: Erling Haalad'ı Juventus'a 2 milyon euro'ya alabilirdik

İtalya Serie A devi Juventus, büyük bir fırsatı kaçırmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yaz en çok konuşulan konulardan biri Erling Haaland ile ilgili çıkan transfer söylentileriydi.

Nitekim Borussia Dortmund'un altın çocuğu için bu spekülasyonlar devam ediyor ve duracak gibi de değil.

Bununla birlikte, Norveçli santrfor henüz bu kadar göz önünde değilken onu transfer etmediği için pişman olanlar da var.

Inter'ın CEO'su Giuseppe Marotta'nın açıklamalarına bakacak olursak, onun bu dertten bir hayli muzdarip olduğunu anlayabiliriz.

Ne söylendi?

Giuseppe Marotta, Juventus'ta görev yaptığı dönemde Erling Haaland'ı 2 milyon euro karşılığında alabilme fırsatını kaçırdıklarını açıkladı.

Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini belirten Marotta, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Transfer edecektik ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz.

"İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok."

Haaland’ın Dortmund kariyeri

Erling Haaland, 2019-20 sezonunun devre arasında RB Salzburg’dan Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

Bugüne dek sarı-siyahlı ekibin formasını tüm kulvarlarda 67 maçta terleten 21 yaşındaki golcü, 68 gol kaydetmeyi başardı.

Haaland, 2021-22 sezonunda oynadığı sekiz maçta ise 11 gol 3 asistlik bir istatistik yakaladı.

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