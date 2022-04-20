Türk futbolunda bir döneme damgasını vuran milli futbolcu Tanju Çolak, 1991-1992 sezonu başında büyük yankı uyandıran Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferinin arka planını açıkladı. Çolak aradan geçen zamana rağmen hala Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen bu transferin örtülü ödenekle gerçekleştiğini öne sürdü.

Ne söylendi?

Haber Global'de Buket Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Yüz Yüze programına konuk olan Çolak, dikkat çeken açıklamalara imza attı:

"Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ağlayarak transfer oldum. Bu transfer 4.5 milyon karşılığında gerçekleşti ve o parayı dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal örtülü ödenekten karşıladı. O dönem için inanılmaz büyük bir paraydı. Özal hasta Fenerbahçeliydi. Rıdvan Dilmen'i ve beni Taksim'deki ordu evinde ayda bir kez ağırlardı ve futbol sohbetleri yapardık."

"Terim Bırakmalı"

"Fatih Terim bana göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. O, bir idol ama bırakması gerekiyor artık. Artık, yeter. Kaç senedir teknik direktörlük yapıyor. Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in hangi teknik direktörü çıkardığını gördün. Çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. Yeni nesillere ihtiyaç var. Teknolojiyi bilen. O kadar önemli ki.

"Fatih Terim'le aram çok iyi değil Ben Teknik direktörlük sertifikamı aldım, Terim'e mektup yazdım. Ret geldi. Bir ay yanında staj yapayım dedim, kabul etmedi. Baktım beni istemiyor, Ünal Karamam ümit milliye geçti ben de Rahmetli Cemal Aydın'ı aradım ve bir hafta içinde takımın hocası oldum.

"Gündüz Tekin Onay'la caminin yanından geçiyoruz, herkes beni selamlıyor. Şaşırıyor, Gündüz ağabey. Otobüs geldi yanımızda durdu, kralım dedi, yollar sana açık. Biz hocamla geçtik bankaya geldik. 3 dakikada çözdüm. 'Oğlum bu nasıl bir sevgi?' dedi. 'Oğlum, dedi, senin buradaki ömrün en fazla 2 ay. Bu sevgi, Fatih Hoca'yı rahatsız eder' dedi"

"Terim beni çağırdı, 'Ayıp ettin, benden habersiz geldin' dedi. Nereye gitsen mektup yazdım. Ben de senden bir şey öğrenemeyecek miyim, dedim. 'Olmaz böyle' dedi, surat astı. Ben gereğini yaparım, dedim.

"Dilekçe yazdım. Manisa'da oynanacak maça gitmek istiyorum diye cevap ret. Antep'e gitmek istedim, ret. Üçüncü kez de istedim, ret.

"Oturdum, benim yerime var olan Ünal Karaman'ın 41 milyar maaş aldığı yerde ben 9 milyar aldım. Ünal Karaman 41 milyar alıyor ümit milliye gidiyor ben 9 milyar. Parayı da dert etmiyorum ama bir şeyler öğrenmek suç mu?”

Altın Ayakkabı kazanmıştı

1987-1988 sezonunda ligde attığı 39 golle Avrupa'da Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Çolak, Süper Lig'de boy gösterdiği dokuz sezonda 282 maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 240 kez sarsan golcü isim, ligde beş kez gol kralı oldu. Milli formayla 31 maçta dokuz golü bulunan Çolak, Samsunspor altyapısından yetişmişti.

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