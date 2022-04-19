Manchester City Menajeri Pep Guardiola'dan Haaland transferi yorumu: "Aklımda farklı şeyler var"

Borussia Dortmund'un forveti Haaland'ın 75 milyon euro'luk (62,3 milyon sterlin) serbest kalma maddesi bulunuyor.

City ve Real Madrid, Norveçli için muhtemel takımlar olarak görülüyor.

Ancak Real, Kylian Mbappe'yi Paris St-Germain'den bedelsiz transferle güvence altına almaya çalışırken, City Haaland'ı bir öncelik haline getirdi.

Ne söylendi?

City yetkilileri durum hakkında yorum yapmayı reddetti ve Guardiola, City ile Haaland arasında anlaşmaya varıldığına dair yeni haberler sorulduğunda aynı şeyi yaptı.

"Bu soruyu yanıtlayamam. Gelecek sezon olacakları düşünmüyorum. Aklımda farklı şeyler var."

"İyi forvetlerle oynuyoruz. Özellikle de bu sezon için transferlerden asla bahsetmedim."

Pep Guardiola, Erling Haaland hakkında konuşmamaya kararlı 🤐 pic.twitter.com/rFKEbcbhkh — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 19, 2022

Ancak Guardiola, geçen yaz Tottenham'dan Harry Kane'i traansfer edememesinin ardından bu sezon tekrar tekrar dokuz numara istediğini söyledi.

City patronu Kane'in büyük bir hayranı olmaya devam ederken, 28 yaşındaki oyuncunun Spurs ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı. Bu da finansal olarak Haaland'ı imzalamanın artık daha mantıklı olduğu anlamına geliyor.

Haaland'ın durumu

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta 25 gol atarak iyi performansına devam etti.

Aralık 2019'da Red Bull Salzburg'dan Bundesliga ekibine katıldığından beri 85 maçta 82 gol attı.

Haaland kendini daha yüksek bir seviyede test etmeye hevesli ve Dortmund, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin yaklaşımına karşı savunmasız olduklarını her zaman biliyordu.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın transferdeki payı için büyük bir ücreti cebine koyması bekleniyor.

Bununla birlikte, son gelen haberlere göre artık Manchester City ile anlaşılamaması sürpriz olur.

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