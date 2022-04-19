Wilfried Gnonto: Eski Inter harikası, İsviçre futbolunun zirvesinde başrol oynuyor

Genç forvet Willy Gnonto'nun FC Zurich taraftar kitlesi üzerindeki etkisini tam olarak anlamak için Marco Schonbi'nin YouTube kanalına bakmak iyi olabilir.

Bu, bir avuçtan daha az abonesi ve yalnızca bir videosu olan küçük bir kanaldır - 'Willy Gnonto Song'.

Sung ve Albis Ryder tarafından bestelenen şarkıya Gnonto'nun dans ederken gösteren bir çizgi film görüntüsü eşlik ediyor. Zürih'in İsviçre şampiyonluğuna doğru yürüyüşüne öncülük eden genç yıldıza bir övgü bu.

Spotify ve Apple Music'te de bulunan şarkı, "İşte Willy Gnonto, İtalyan 'SuperJoker'" başlarken, koro "Dribbing, şut, gol, pronto!" cümlesiyle sona erdiriyor.

Yine de Gnonto ne bir çizgi film karakteri - Ryder'ın şarkısı onu Looney Tunes karakteri Taz ile karşılaştırsa da - ne de futbol yeteneği söz konusu olduğunda bu kadar basit terimlerle tanımlanabilecek bir oyuncu.

Evet, o, Inter'de yükselirken genç yaşta top sürme yeteneğiyle öne çıktı. Golleri ile ise bu sezon gerçekten parladı ancak onu sadece bir driplingci olarak çerçevelemek haksızlık olur.

Gnonto'nun oyun zekası ve hücum bölgesindeki hareketliliği, onun birçok gol pozisyonuna girmesine olanak sağladı. Forvet hattında oynayabilme açısından çok yönlülüğü paha biçilmez olduğunu kanıtladı.

Bazı çevrelerde Franck Ribery'ye benzetiliyor, ancak 18 yaşındaki oyuncunun kendi idolleri var.

Cronache di Spogliatoio'ya verdiği demeçte, "Raheem Sterling'den ilham alıyorum ama Lionel Messi sayesinde futbol oynuyorum" dedi. FC Zurich'in internet sitesine verdiği röportajda Messi hakkında şunları ekledi: "Benim için tarihin en iyisi."

Gnonto, İsviçre'de taraftarların favorisi haline geliyor olabilir, ancak onun futbol hikayesi İtalya'nın kuzey batısındaki Maggiore Gölü'ne bakan Verbania şehrinde başlıyor.

Fildişili bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Gnonto, hatırlayabildiği kadar erken bir zamanda topla buluştu.

"Babam bir işçiydi, annem bir garson ve beni hiçbir şeyden mahrum etmediler" diye açıkladı.

"Küçük bir sahaya yakın oturuyorduk. Belki kaderdi, bilmiyorum ama pencereden dışarı baktığımda sadece topu görebiliyordum. Sık sık akşam geç saatlere kadar oynamak için aşağı inerdim.

"Büyürken okul, futbol, okul ve daha çok futbol vardı!"

Bu okul, Milano'nun yaklaşık 80 kilometre dışında, Suno'daydı ve Gnonto'nun yeteneğinin Inter tarafından dokuz yaşında ilk fark edildiği yerdi.

"Inter'e bağlı bir futbol okulu olan Suno'da iki sezon geçirdikten sonra kulüpte bazı denemeler yaptım" dedi. "Haftada bir kez Appiano'ya (Inter'in antrenman sahasına) gittim, sonra eve döndüm. Sonunda benimle imzaladılar."

Gnonto'nun bir profesyonel olarak bunu yapmak için gereken her şeye sahip olduğu kısa sürede anlaşıldı ve tüm yaş grubu seviyelerinde başarılı oldu. İtalyan genç Sebastiano Esposito ile ortaklık kurdu.

Inter'deki profesyonel sözleşmeyi reddetme ve bunun yerine 2020 yazında 200.000 € değerinde Zürih'e katılma kararı hakkında "Oynamak istedim" dedi.

"Buraya gelmeden önce hep Inter'de oynamak istediğimi düşünüyordum. Benim için sadece Nerazzurri forması vardı.

"Ancak buradaki yönetim, gelişmek için doğru alana sahip olduğumu hemen anlamamı sağladı. Benim yaşımda yedek kulübesinde oturamazsın."

Gnonto yeni kulübünde 21 Yaş Altı için oynamaya başladı, ancak ilk iki maçının her birinde gol attıktan sonra, hızlı bir şekilde A takıma terfi etti.

Düzenli olarak forma giydiği ilk sezonda dört asist yaptı ve Vaduz'a karşı ilk golünü buldu.

Baraj kapaklarının açıldığını söylemek abartı olur, ancak Gnonto'nun kale önündeki sayıları kesinlikle kulüpteki ikinci sezonunda ölçülemeyecek kadar iyileşti.

Kasım-Mart ayları arasındaki 10 maçlık serideki 7 gol dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 10 gol attı. Son şampiyon Young Boys ve ikinci sıradaki Basel'e karşı fileleri buldu.

Genç oyuncu 2021-22'de her 91 dakikada bir gol veya asist yapıyor. Bu formu, takımının 2009'dan bu yana ilk lig şampiyonluğuna gitmesine yardımcı oluyor.

Gnonto, neredeyse her zaman var oynayan oyuncu, ceza nedeniyle sadece bir tek maçı kaçırdı.

Gnonto, bu formu uluslararası arenaya taşıdı ve Temmuz ayında Slovakya'da oynanacak 2022 U19 Avrupa Şampiyonası'nda yerlerini alan İtalya için altı eleme maçında beş gol attı.

Zürih'teki sözleşmesi 2023'te sona eren Gnonto için ilginç bir yaz olacak ve bir dizi Serie A kulübü durumunu yakından izleyecektir.

“Sloganım 'her zaman eğlenin'. Gnonto, yakın zamanda Zürih'in web sitesine verdiği demeçte; "ne yaparsam yapayım, eğlenmeye çalışıyorum" dedi.

Şu anda kesinlikle futbolundan keyif alıyor gibi görünüyor.

Kulübün taraftarları 'İtalyan Süper Joker'i saflarında görmekten heyecan duyuyorlar.

Dünyanın en iyi genç oyuncuları hakkında daha fazla bilgi için Twitter, Instagram ve TikTok'ta NXGN'i takip edin.