Newcastle United efsanesi Alan Shearer: "Didier Drogba, Premier Lig'de oynayan en iyi Afrikalı"

Newcastle United efsanesi Alan Shearer, Chelsea'nin eski forveti Didier Drogba'nın Premier Lig'de oynayan en iyi Afrikalı olduğuna inanıyor.

Fildişili oyuncu, kulüpte iki farklı dönemde dokuz yıl geçirdi ve birkaç büyük kupa kazandı. İlk dönemi 2004 ile 2012 arasındaydı, ikincisi ise 2014/15 sezonundaydı.

Yaya Toure, Nwankwo Kanu, Emmanuel Adebayor, Jay-Jay Okocha ve son zamanlarda Liverpool ikilisi Mohamed Salah ve Sadio Mane, Premier Lig'de başarılı olan oyunculardan bazıları.

Örneğin, Salah, 2017'de katıldığından beri Liverpool'da bir popüler oldu. 150'den fazla gol atmasının yanı sıra Premier Lig şampiyonluğunu, Şampiyonlar Ligi'ni ve Fifa Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Ne söylendi?

Ancak Shearer, Drogba'yı hala Mısırlı oyuncudan daha iyi olarak değerlendiriyor. Shearer, London World'e verdiği demeçte:

"Dört Premier Lig şampiyonluğu, dört FA kupası, dokuz kupa finalinde dokuz golü, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Chelsea için 177 gol. Drogba bu yüzden benim için en iyisi.

Shearer'ın düşünceleri , Nijeryalı futbol ikonu Yakubu Ayegbeni'nin Salah ve Drogba'yı karşılaştırırken ifade ettiği düşüncelerle aynı.

GOAL'a konuşan Ayegbeni, "Salah'ın Premier Lig'de oynayan en büyük Afrikalı olduğunu söyleyemezsiniz. Drogba özel bir şeydi çünkü eğlenmek için gol atıyordu."

"Ancak, Salah'a büyük efsanenin rekorunu kırdığı için kredi vermelisiniz, bu da onu İngiltere'nin en iyi Afrikalılarından biri yapıyor, ancak şimdilik kesinlikle en iyisi değil."

Daha fazla okuma