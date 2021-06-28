Tahir Kıran'dan Fatih Terim açıklaması: Karakterini beğenmiyorum

Fatih Terim'e söylediği "Son bizans oyunlarını güzel yaptı" sözleri sosyal medyaya düşen Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Kimseye düşman değilim" diyor.

Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i eleştirdiği sözlerin geçmişte kaldığını "felsefesinde kimse ile kavga etmek olmadığını" belirtti.

Tahir Kıran'ın Süper Lig'in geçtiğimiz sezonu devam ederken Fatih Terim hakkında söylediği sert sözler başkan seçilmesinin ardından sosyal medyaya düştü.

Görüntülerde Kıran'ın Terim hakkında, "Son bizans oyunlarını güzel yaptı. Fatih Terim'in karakterine saygı duymuyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

Ancak Çaykur Rizespor'un yeni başkanı tüm bunların geçmişte kaldığını ve kimseyle düşman olmak istemediklerini söylüyor.

Tahir Kıran ne söyledi?

AA'ya konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fatih Terim ile ilgili şu şekilde konuştu:

"Benim felsefemde kimse ile kavga etme yok. Kim olursa olsun, hangi kulüp olursa olsun kavga söz konusu değil. Bu Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe olabilir.

Trabzon hiç olmaz. Trabzon ile kavga etme durumumuz yok. Kimse ile kavga etmeyeceğiz.

Biz futbolun sadece yeşil saha içerisinde oynanan bir oyun olduğuna inanmış bir ekibiz. Bu demek değil hakkımızı yedireceğiz. Hakkımızı yemeye kalkarlarsa kıyamet kopar. Saha içerisinde oyun oynanırken hatalar olacak."

Tahir Kıran, sosyal medyada "Bir Galatasaray düşmanı gitti, bir Galatasaray düşmanı geldi." şeklinde yazılanların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti:

"Ben kimseye düşman değilim. Fatih Terim ile ilgili bir konuşma ve aramda özel bir şeydir.

Severim, sevmem. Hocalığını tartışmam. Aramızda o zamanlar sıkıntılı bir durum söz konusuydu.

O zamanki konuşmayı birileri kaydetmiş yarın lazım olur diye. O da söylediğim 'Fatih Terim'in hocalığını tartışmam. Karakterini beğenmiyorum.' sözüdür.

Bu Galatasaray camiasına, Rizespor camiasına mal edilemez. Benim şahsi, ikimizin arasındaki bir diyalogdur. O zamanlar öyleydi.

Sonradan konuştuk, görüştük. Aramızda herhangi bir problem yok. Ben Fatih Terim'den topçu istiyorum. Abdurrahim Albayrak aradı. Benim kişisel problemim yok. Burak Elmas tebrik mesajı yayımladı."

Tahir Kıran, Fatih Terim hakkında ne söylemişti?

Yaptığı görüntülü konuşma sosyal medyaya düşen Kıran, videoda Fatih Terim hakkında şu sözleri kullandı:

"Fatih Terim’in karakterine saygı duymuyorum. Onunla şahsi problemlerim var. Fenerbahçe şampiyon olamayacaksa Beşiktaş’ın şampiyon olmasını isterim."

"Fatih Terim yine yapacaklarını yaptı, büyük bir ihtimalle aradan sıyrılıp yine şampiyon olacak gibi. Son bizans oyunlarını da güzel yaptı."

"Fatih Hoca'nın sadece hocalığına değer veriyorum başka bir şeyine saygı duymuyorum. Ancak işine saygı duyuyorum."

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