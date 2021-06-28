Luke Shaw, eski menajeri Jose Mourinho'ya yanıt verdi: Onun problemi ne?

Jose Mourinho, İngiliz oyuncuyu eleştiri oklarının hedefine koyunca Luke Shaw eski defterleri açtı.

Luke Shaw, Manchester United'dan eski menajeri Jose Mourinho'nun eleştirilerine karşılık verdi.

Shaw, Mourinho'nun Old Trafford'daki görevi boyunca Portekizli menajerin eleştiri oklarının hep hedefinde oldu.

Aralık 2018'de Kırmızı Şeytanlar'daki görevi son bulan Mourinho bu kez Euro 2020 yorumcusu olarak Luke Shaw'ı hedef seçti.

Ancak 25 yaşındaki oyuncudan yanıt gecikmedi.

Luke Shaw ne söyledi?

İngiltere'nin Çek Cumhuriyeti karşılaşmasını değerlendiren Mourinho, Luke Shaw'ı duran toplarda "çok kötü" diye nitelendirerek eleştirdi.

Shaw ise Mourinho'ya şu şekilde yanıt verdi:

"Anlamıyorum. Neden hala beni hedef göstermek istediğini bilmiyorum."

"Duran toplarda o kadar kötü olduğumu düşünmüyorum. İkinci yarıda, ilk rakibi aşamayan bir köşe vuruşu kullanmış olabilirim. Ama bu üçünden sadece biriydi. Diğerleri onun bahsettiği kadar "ciddi derecede kötü" değillerdi."

"Evet, işini yapması gerekiyor. Benim hakkımda olumsuz şeyler söylemesine alışkınım, o yüzden bakıp geçiyorum."

"Benim hakkımda konuşmayı çok seviyor. Onun düşüncesi. İstediğini söyleyebilir, ben de kendime odaklanırım."

"Manchester United'da duran topların başına geçiyorum bu yüzden hazır olmadığım bir durum değildi."

Mourinho'nun Manchester United günleri

Luke Shaw ayrıca Mourinho'nun Old Trafford günlerine de değinerek menajeriyle anlaşmak için elinden geleni yaptığını ancak boşuna olduğunu söyledi.

"Bazı oyuncuları seviyor, bazılarını sevmiyor."

"Ben 'hoşlanmadıkları' kategorisine girdim. Onunla anlaşmak için elimden geleni yaptım ama ne yaparsam yapayım asla işe yaramadı."

"Bence harika bir menajerdi ama geçmiş geçmişte kaldı. Devam etme zamanı. Ben devam etmeye çalışıyorum ama belli ki o bunu başaramıyor.

Sürekli benim hakkımda konuşuyor, ki bunu oldukça garip buluyorum. Hatta bazı arkadaşlarım "Onun problemi ne?" ve "Neden konuşmaya devam ediyor" diyorlar."

"Umarım benim için endişelenmeyi bırakır. Açıkçası ben hep onun aklındayım ve beni çok düşünüyor. Onunla geçirdiğim iki, üç yılda eleştirilerinin ne kadar kötü olduğunu hiçbiriniz fark etmedeniz. Şimdi söyledikleri eskisi gibi değil."

"Onu görmezden gelip güleceğim."

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