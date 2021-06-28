Manchester Unitedlı eski oyuncu Neville, Memphis Depay’ın Manchester United’da başarısız olmasının nedenini Mourinho’ya bağladı.

Memphis Depay, Manchester United’daki kısa kariyerinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. Gary Neville ise bu durumdan ötürü Jose Mourinho’yu suçladı.

Kırmızı Şeytanlar’da bir buçuk sezon geçiren Depay, 33 Premier Lig karşılaşmasında görev yapmış ve iki gol kaydetmişti.

2015 yılında Louis van Gaal döneminde PSV’den transfer edilen yıldız oyuncu, sonrasında da Jose Mourinho ile çalışmıştı. Manchester United’dan ayrıldıktan sonra ise Lyon’da kendini tekrar kanıtlayan Depay, geçtiğimiz günlerde ise Barcelona’ya transfer olmuştu.

Depay’ın gelişimini yakından takip eden Neville, oyuncunun Manchester United’da göz ardı edildiğini ve yeteri kadar şans bulamadığını ile sürerek bu durumdan Jose Mourinho’yu sorumlu tuttu.

Neler söylendi?

Eski Manchester Unitedlı Neville, Depay’ın Manchester United günlerini ITV’ye değerlendirdi: “Depay, Manchester United’a geldiğinde kulüpte kaotik bir ortam vardı. Louis Van Gaal ayrılıp Jose Mourinho göreve getirildiğinde Depay onunla çalışmak istemedi, Mourinho’nun gerek saha içindeki gerek de saha dışındaki tavırlarından memnun değildi.”

“Manchester United’da yeteri kadar şans bulamadı ancak Lyon’da büyük bir olgunluk göstererek kendini kanıtladı ve üst düzey bir oyuncuya dönüştü.”

Depay, Mourinho hakkında neler demişti?

Geçmiş yıllarda Manchester United’dan ayrılma sürecini The Times’a değerlendiren Depay, Neville’in aksine Mourinho’yu suçlamamıştı.

“Manchester United’dan ayrılırken Mourinho’ya ‘Üst düzey bir oyuncu olacağım.’ demiştim. O da ‘Umarım bunu gerçekleştirirsin ve bir gün seni tekrar burada görürüz.’ demişti.”

“Eğer iyi performans gösteremezseniz bazı insanlar ortadan kaybolmanızı bekler ancak ben öyle bir insan değilim. Tek istediğim çalışmak ve başarılı olmaktı. İngiliz medyasını da suçlamıyorum sonuçt sahadaki performansımı onlar etkilemiyor. Manchester United çok büyük bir kulüp, bana yanlış davrandıklarını da düşünmüyorum.”

İngiltere’den ayrıldıktan sonra Lyon’a transfer olan ve burada beş sezon geçiren Depay, 178 maça çıkmış ve 76 gol kaydetmişti.

Daha fazlası için:

“Lukaku’yu durdurmak, Ronaldo’dan daha zor!”

Andriy Yarmolenko: Basının bana yaşlı demesi beni motive ediyor

UEFA'dan İngiltere maçı öncesi Almanya'ya şok cevap