Eski Manchester Unitedlı Roy Keane, Portekiz’in Belçika’ya mağlup olmasının ardından Felix ve Fernandes’i topa tuttu.

Roy Keane, Portekiz’in Avrupa Şampiyonası’na veda etmesinin ardından faturayı Joao Felix ve Bruno Fernandes’e kesti. Keane, Atletico Madrid forması giyen genç oyuncuya “sahtekar” dedi.

Thorgan Hazard’ın kaydettiği jeneriklik golle birlikte Belçika adını çeyrek finallere yazdırırken Euro 2016’nın şampiyonu Portekiz ise turnuvadan erken elendi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak Euro 2020’de ilk kez sahaya çıkan Joao Felix, maçın son dakikalarında kaçırdığı golün ardından Roy Keane’in ağır eleştirilerinin hedefi oldu.

Neler söylendi?

ITV’ye konuşan Keane, şu açıklamalarda bulundu: “Bu kadar kaliteli oyunculara sahip olmalarına rağmen aldıkları bu skor beni rahatsız ediyor. Bunun bir bahanesi yok, oyuncular buldukları şansları çok kolay harcadılar ve rakip kaleciyi zorlayamadılar bile.”

“Joao Felix sahtekarın teki! Ülkenin sana en çok ihtiyaç duyduğu anda oyuna giriyorsun ve yakaladığın pozisyonu kaçırıyorsun. Felix 100 milyon pound’luk bir oyuncuydu bir de, değil mi? Eğer Ronaldo’nun yerinde olsaydım soyunma odasında Felix’in yakasına yapışırdım!”

“Felix ve Fernandes beni resmen delirttiler. Bu sonucun sorumlusu onlar, takımın geri kalanı bir şampiyon gibi savaştı ancak nefesleri yetmedi.”

Keane, Fernandes’in beden dilinden memnun değil

Keane, ilk 11’de yer almayan Fernandes hakkında henüz maç başlamadan eleştirilerde bulunmuştu:

“Açıkçası Fernandes’in yedekte oturmasına şaşırdığımı söyleyemem. Turnuvada iyi bir performans gösteremedi ve Portekiz’in kadrosunda halihazırda iyi alternatifleri de var. Fernandes’in beden dili de işlerin iyi gitmediğini ifade ediyor.”

“Portekiz’in en büyük sorunu oyun tarzında yatıyor, özellikle hücum oyuncuları için iş bir süre sonra yalnızca şutlarla kaleyi yoklamaya dönüyor. Santos’un kadrosunda büyük değişikliklere gitmemesine de şaşırmadım.

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