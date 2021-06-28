Hollanda’nın Çekya’ya elendiği maçta kırmızı kart gören De Ligt, hatasını kabul ediyor.

Euro 2020 son 16 turunda Çekya ile eşleşen Hollanda, 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İkinci devrenin başlarında ölçüsüz bir müdahale yapan ve topa elle müdahale eden De Ligt, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Maç bu dakikaya kadar dengeli bir şekilde ilerliyordu ancak bundan sonra Çekya, oyun üstünlüğünü de ele geçirerek sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

Neler söylendi?

NOS’a konuşan Juventuslu De Ligt, şu açıklamalarda bulundu: “Benim hatam yüzünden kaybettik ve bu sinir bozucu bir durum. Oyun bizim kontrolümüzdeydi. Top bana doğru geldiğinde sekmesine izin verdim ve sonra düşerken de elimle temas ettim. Bu olay maçın kaderini etkiledi. Son dakikalarda takım arkadaşlarım zorlandılar ve ben de yalnızca kenardan onları izleyebildim. Bundan ötürü tamamen kendimi suçluyorum.”

“İlk yarıda iyiydik ve bazı şanslar yakalamıştık. İkinci yarıda da kaleciyle karşı karşıya kaldığımız bir pozisyon vardı. Kırmızı karttan sonra dengeler değişti. Çekya, fiziksel olarak çok güçlü bir takımdı ve ikili mücadelelerde bunu hissettirdiler. Kırmızı karta kadar şansların yüzde 50 - yüzde 50 olduğu bir maçtı.”

“Bu Avrupa Şampiyonası bizim için altın değerinde bir fırsattı ve bu şekilde elenmek gerçekten acı verici oldu. Grup aşamasında oldukça iyiydik ve son 16’da Çekya’ya elendik. Gerçekten ilginç bir durum.”

Wijnaldum’un açıklamaları

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan takım kaptanı Wijnaldum, şunları söyledi: “Kırmızı karttan sonra gücümüzü kaybettik ve oyuna ağırlığımızı koyamadık. Topu aldığımızda da istediğimiz gibi yerleşemedik ve topu çok çabuk kaybettik.”

“Çekya’nın bize kurduğu baskıyla iyi başa çıkamadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz boşlukları da iyi değerlendiremedik. İkinci yarıda çok net bir fırsat yakalamıştık ama onu da değerlendiremedik.”

“Turnuvaya büyük bir gelişim göstererek geldiğimizi düşünüyorum. Turnuvadan önce oyun tarzımızdan ötürü çokça eleştiriliyorduk. Bunlara iyi bir reaksiyon göstermeyi başarmıştık. Ancak şimdi de gerçekten ac verici bir şekilde Euro 2020’ye veda ettik.”

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